Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.
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Rakow-Fiorentina EN DIRECTO 0-0: Kean lo intenta
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
8' - El Rakow responde con un disparo de Repka desde el borde del área que no se aleja mucho de la portería
4' - Kean entra en el área y remata, pero Svarnas detiene el balón. El esférico vuelve a los pies del delantero italiano, que, sin embargo, no consigue rematar a puerta.
EL MARCADOR
RAKOW-FIORENTINA 0-0
GOLES:
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, López. Entrenador: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Entrenador: Vanoli
ÁRBITRO: Munuera
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
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