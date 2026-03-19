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Moise Kean FiorentinaGetty Images

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Rakow-Fiorentina EN DIRECTO 0-0: Kean lo intenta

Sigue en directo el Rakow-Fiorentina, partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League

Con la ventaja del 2-1 de la ida, la Fiorentina visita al Raków en Polonia para intentar clasificarse para los cuartos de final de la Conference League. La Viola tiene, de hecho, la oportunidad de clasificarse por cuarto año consecutivo, manteniendo vivo un sueño que Florencia está tratando de disfrutar en una temporada que no está siendo nada fácil. El partido dará comienzo a las 18:45 en el Miejski Stadion Piłkarski Raków.  



  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS


    8' - El Rakow responde con un disparo de Repka desde el borde del área que no se aleja mucho de la portería

    4' - Kean entra en el área y remata, pero Svarnas detiene el balón. El esférico vuelve a los pies del delantero italiano, que, sin embargo, no consigue rematar a puerta.

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  • EL MARCADOR

    RAKOW-FIORENTINA 0-0

    GOLES:


    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, López. Entrenador: Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Entrenador: Vanoli


    ÁRBITRO: Munuera

    AMONESTADOS:

    EXPULSADOS:

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