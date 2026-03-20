Raheem Sterling se muestra «cada vez más en forma» y «entusiasmado», mientras que Robin van Persie considera que el extremo asumirá un papel clave en el Feyenoord

Sterling fichó por el Feyenoord como agente libre en el mercado de invierno. Hasta ahora ha disputado cuatro partidos con el equipo holandés, y parece que sus minutos de juego van aumentando progresivamente. Sus dos primeras apariciones fueron como suplente, en la victoria por 2-1 sobre el Telstar y en la derrota por 2-0 ante el FC Twente; también jugó 63 minutos en el empate 3-3 con el NAC Breda, antes de dar una asistencia contra el Excelsior en la última victoria por 2-1 de la semana pasada.

Ahora, el exdelantero del Arsenal y del Manchester United, Van Persie, ha dado a conocer las últimas noticias sobre la forma física del extremo, insistiendo en que está cada vez más cerca de poder jugar los 90 minutos cada semana, al tiempo que ha elogiado su capacidad para guiar a los jugadores jóvenes.

Según Ed.NL, dijo: «Se le ve más fresco en sus acciones. Lo visteis el domingo con su asistencia y sus regates. Sigue por ese camino. Cada vez habla más con los jugadores en el campo de entrenamiento sobre su etapa en Inglaterra. Se le ve crecer en eso. Es importante que asuma ese papel».