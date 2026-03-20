AFP
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Raheem Sterling se muestra «cada vez más en forma» y «entusiasmado», mientras que Robin van Persie considera que el extremo asumirá un papel clave en el Feyenoord
La opinión de Van Persie sobre Sterling
Sterling fichó por el Feyenoord como agente libre en el mercado de invierno. Hasta ahora ha disputado cuatro partidos con el equipo holandés, y parece que sus minutos de juego van aumentando progresivamente. Sus dos primeras apariciones fueron como suplente, en la victoria por 2-1 sobre el Telstar y en la derrota por 2-0 ante el FC Twente; también jugó 63 minutos en el empate 3-3 con el NAC Breda, antes de dar una asistencia contra el Excelsior en la última victoria por 2-1 de la semana pasada.
Ahora, el exdelantero del Arsenal y del Manchester United, Van Persie, ha dado a conocer las últimas noticias sobre la forma física del extremo, insistiendo en que está cada vez más cerca de poder jugar los 90 minutos cada semana, al tiempo que ha elogiado su capacidad para guiar a los jugadores jóvenes.
Según Ed.NL, dijo: «Se le ve más fresco en sus acciones. Lo visteis el domingo con su asistencia y sus regates. Sigue por ese camino. Cada vez habla más con los jugadores en el campo de entrenamiento sobre su etapa en Inglaterra. Se le ve crecer en eso. Es importante que asuma ese papel».
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Las esperanzas de Sterling en los Países Bajos
Van Persie también ha reconocido que Sterling no estaba contento con haber sido sustituido en el partido contra el NAC, pero cree que eso demuestra la pasión del extremo por el fútbol.
Añadió: «Se sintió decepcionado en el partido contra el NAC por haber sido sustituido al cabo de una hora. Creo que, en cierto modo, es bonito; es el entusiasmo que hay en él, que quiere jugar. En el partido anterior jugó 80 minutos. Ya no tiene límite de minutos».
El propio Sterling lo admitió, y añadió: «Me sentía lo suficientemente bien como para seguir, pero es decisión del entrenador. Todos los jugadores quieren quedarse en el campo. Quieres seguir jugando. Es comprensible que aún no sea posible. Es otro paso más en la dirección correcta».
Añadió: «Nos hubiera gustado ganar. Tenemos sentimientos encontrados sobre el rendimiento. Fue muy irregular, pero en algunos momentos también muy bueno. Quiero volver a mi nivel anterior. Fue un buen ataque por nuestra parte. Tenemos que seguir trabajando en ello y luego vendrán más».
La defensa de Sterling por parte de Van Persie
Sterling ya ha sido objeto de críticas durante su estancia en los Países Bajos, donde los comentaristas neerlandeses se preguntaban con frecuencia si el extremo era capaz de jugar en la primera división neerlandesa tras meses alejado de los terrenos de juego a raíz de su desastrosa etapa en el Chelsea.
Van Persie, sin embargo, ha salido en defensa del extremo, afirmando: «Me pareció fuera de lugar. Si se tiene en cuenta el contexto, de dónde viene y lo que ya ha logrado, lleva meses sin entrenar con el equipo. Entiendo que haya expectativas. Lo que ha hecho es extraordinario. Es un jugador de primer nivel que lo ha ganado casi todo. Criticarlo así basándose en media hora... Creo que es totalmente fuera de lugar. Realmente no lo entiendes en absoluto».
También ha pedido tiempo a los críticos, añadiendo: «Siempre está permitido (analizar las actuaciones), pero yo diría que es mejor cuando hayamos avanzado entre seis y ocho semanas. Si entonces se comprueba que no está rindiendo y se puede respaldar esa opinión, entonces diré: vale, tienes razón. Pero lanzar opiniones tan contundentes basándose en media hora, creo que es inapropiado».
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¿Y ahora qué?
El Feyenoord se enfrentará al Ajax en un partido crucial este fin de semana. El equipo de Van Persie ocupa el segundo puesto de la Eredivisie, aunque se encuentra a 16 puntos del líder, el PSV Eindhoven. Por su parte, el Ajax es cuarto, a cinco puntos del Feyenoord; se trata de un partido clave en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.
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