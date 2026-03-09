Raheem Sterling protagoniza una entrevista muy incómoda al responder con dureza a un periodista que se rió de él por no marcar en su primer partido como titular con el Feyenoord

Tras el emocionante empate 3-3, Sterling se enfrentó a los medios de comunicación para reflexionar sobre su debut completo bajo la dirección del entrenador Robin van Persie. En declaraciones a ESPN tras el partido, el extremo inglés se mostró sincero sobre su rendimiento y la incapacidad del equipo para asegurar la victoria. Aunque el jugador de 31 años se mostró muy positivo por haber disputado minutos cruciales y haberse adaptado a la vida en la Eredivisie, el ambiente se tensó rápidamente durante una conversación sobre un momento clave de la segunda parte en el que no logró aprovechar una ocasión de gol.
Cuando el entrevistador se rió mientras le preguntaba: «¿Deberías haber marcado un gol?», el exjugador del Chelsea no le vio la gracia. Sterling esbozó una sonrisa irónica antes de responder: «¡No deberías reírte, amigo! Pero sí, es uno de esos en los que, como dije, [necesito] quitarme las telarañas. Tuve la oportunidad y eso es algo que, según mis estándares, quiero aprovechar y que también habría decidido el partido. Es un buen trampolín y la próxima vez tengo que meterla en la portería».