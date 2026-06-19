La imagen de la selección brasileña se ha visto muy afectada tras su primer partido en el Mundial, y el seleccionador Carlo Ancelotti se dispone a realizar cambios en la alineación de cara al partido contra Haití.

Persisten las dudas sobre la participación del extremo Raphinha, quien ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros.

A Brasil solo le queda ganar por un marcador amplio para recuperar la confianza de su afición, tras el 1-1 ante Marruecos en la primera jornada.

Según Sport, el técnico, que ya anunció cambios, busca aprovechar el torneo para encontrar la alineación ideal.

En los últimos seis días ha probado varias formaciones y podría volver al 4-2-4 con el que debutó al frente de Brasil, buscando una alineación ofensiva para arrollar a Haití y lograr la mayor diferencia de goles posible.

Raphinha, muy criticado por la afición y la prensa, ya no tiene su lugar en el once asegurado.