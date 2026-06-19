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Rafinha, víctima inocente, en el ojo del huracán por Ancelotti y Vinicius

FEATURES
Brazil vs Haití
Brazil
Haití
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Raphinha
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Brasil

La imagen de la selección brasileña se ha visto muy afectada tras su primer partido en el Mundial, y el seleccionador Carlo Ancelotti se dispone a realizar cambios en la alineación de cara al partido contra Haití.

Persisten las dudas sobre la participación del extremo Raphinha, quien ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros.

A Brasil solo le queda ganar por un marcador amplio para recuperar la confianza de su afición, tras el 1-1 ante Marruecos en la primera jornada.

Según Sport, el técnico, que ya anunció cambios, busca aprovechar el torneo para encontrar la alineación ideal.

En los últimos seis días ha probado varias formaciones y podría volver al 4-2-4 con el que debutó al frente de Brasil, buscando una alineación ofensiva para arrollar a Haití y lograr la mayor diferencia de goles posible.

Raphinha, muy criticado por la afición y la prensa, ya no tiene su lugar en el once asegurado. 

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ravenia entrena a un ritmo diferente

    Ancelotti probó a Gabriel Martinelli como centrocampista ofensivo izquierdo y a Luis Enrique como extremo. 

    Rafinha se ha ejercitado aparte por unas ampollas en el pie.

    El ‘11’ debe responder con contundencia para acallar a sus críticos y parece pagar los constantes cambios de su entrenador, que lo usa como pieza polivalente: a veces lo alinea como centrocampista ofensivo izquierdo para cubrir los movimientos de Vinicius, y otras como extremo derecho para centrar, pero siempre alejado de la creación y del verdadero impacto.

    Según Sport, el problema radica en que Ancelotti no le da el mismo trato que a Vinicius: ha reducido su papel y le asigna tareas secundarias que limitan su potencial.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Posibles cambios en la alineación de Brasil

    Casemiro podría quedarse fuera del once tras las críticas recibidas por su actuación ante Marruecos, cuando fue sustituido al descanso. 

    Fabinho, quien ya lo reemplazó ante los Leones del Atlas con buenos resultados, sería su sustituto.

    Si se elige un 4-2-4, Lucas Paquetá cederá su lugar a Luis Henrique, quien reforzará la banda derecha.

    En ataque, pese a las críticas, Ancelotti podría mantener a Igor Thiago por delante de Matheus Cunha. 

    Endrick, delantero del Real Madrid y favorito de la afición, permanecerá como tercera opción en ataque.

    En defensa, Danilo reemplazaría a Ibáñez en el lateral derecho, mientras que en la izquierda seguiría Douglas Santos.

    En la izquierda seguirá Douglas Santos, por debajo de su nivel en el Zenit, ante un Alex Sandro ya al final de su carrera y sin la forma física necesaria.

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