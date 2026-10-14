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Rafael Leao, superestrella del Galatasaray, apuesta por Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro después de que la sensación del Barcelona destrozara al gigante turco en la Champions League
Yamal brilla en Estambul
Los hombres de Hansi Flick se repusieron de un inicio complicado en Turquía para sellar una contundente victoria por 4-1. El equipo local sometió al Barcelona a una intensa presión al principio, y Leao dio la asistencia en el único gol de los suyos durante una primera parte muy disputada.
Sin embargo, el gigante catalán dio la vuelta a la situación tras el descanso. Yamal fue el gran artífice de ese cambio en la segunda mitad: desbordó a la defensa del Galatasaray en situaciones de uno contra uno, repartió dos asistencias decisivas y aseguró los tres puntos.
- AFP
Grandes elogios de Leao
En declaraciones a TNT Sports Brasil tras el pitido final, Leao dejó muy clara su admiración por el adolescente español. El internacional portugués pronosticó que el joven ganará el máximo galardón individual del fútbol.
«Espero que Lamine Yamal gane el Balón de Oro y grandes títulos con el Barça», dijo Leao.
También elogió el carácter del adolescente y el entorno que está favoreciendo su rápido desarrollo. «Está entre los mejores jugadores del mundo. Es alguien a quien tengo en muy alta estima, tanto como futbolista como persona», añadió Leao. «Está rodeado de buenos jugadores en un club extraordinario».
Dos extremos por caminos distintos
El encuentro de la Champions League supuso, en cierto modo, un reencuentro, dado el interés que el Barcelona había mostrado por Leao. El club azulgrana había seguido de cerca al delantero portugués durante varios mercados de fichajes y lo consideraba un candidato ideal para reforzar su banda izquierda.
Finalmente, su fichaje por el Barcelona nunca se concretó. Mientras Leao sigue demostrando su calidad ofensiva en Turquía, Yamal se ha consolidado como el gran referente de la nueva era del Barcelona.
- AFP
Los hombres de Flick siguen adelante
Con el talento creativo de Yamal, el Barcelona intentará mantener su demoledor nivel ofensivo mientras busca más títulos a las órdenes de Flick. La capacidad del adolescente para desarticular las líneas defensivas con facilidad convierte al conjunto blaugrana en una amenaza formidable en las competiciones europeas.
Mientras tanto, el Galatasaray y Leao deben reponerse y volver a centrarse en sus objetivos. Pese a su prometedora actuación en la primera parte, el gigante turco acabó recibiendo una dura lección de una de las jóvenes estrellas más brillantes del fútbol mundial.
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