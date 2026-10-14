Los hombres de Hansi Flick se repusieron de un inicio complicado en Turquía para sellar una contundente victoria por 4-1. El equipo local sometió al Barcelona a una intensa presión al principio, y Leao dio la asistencia en el único gol de los suyos durante una primera parte muy disputada.

Sin embargo, el gigante catalán dio la vuelta a la situación tras el descanso. Yamal fue el gran artífice de ese cambio en la segunda mitad: desbordó a la defensa del Galatasaray en situaciones de uno contra uno, repartió dos asistencias decisivas y aseguró los tres puntos.







