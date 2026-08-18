El futuro de Rafael Leao está lejos del Milan. No es una certeza, pero los indicios apuntan en esa dirección. El delantero portugués, que antes del verano cerró públicamente su etapa en el AC Milan y admitió su deseo de probar una nueva experiencia, no está en la lista de jugadores apartados del proyecto Amorim, pero sigue estando en la rampa de salida. Y la reunión prevista con el patrón Cardinale servirá para confirmar este escenario. El AC Milan 2026-27 arrancará sin su número 10, que desde septiembre, salvo sorpresa, vestirá una nueva camiseta.
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Rafael Leao se va del Milan: contactos con la Roma, aparece el Chelsea. Y no hay que descartar la opción de Arabia Saudí
El Galatasaray sigue en la pole position
El Galatasaray lleva tiempo tras Leao, ya ha hablado con su entorno y con el Milan y quiere llegar a una conclusión antes del inicio de la próxima semana. El club turco, tras el no de Martinelli del Arsenal, quiere acelerar por el portugués, a quien se le ha prometido un contrato de cinco años por 10-12 millones de euros netos por temporada. El ex del Lille tiene otras prioridades, es decir, un traspaso a la Premier League, pero no ha cerrado la puerta a un traspaso a la Super Lig, donde se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del campeonato. Los próximos días serán decisivos para entender si la operación se hará, aunque está claro que el Galatasaray, si quiere cerrar la operación, deberá subir la propuesta económica, actualmente detenida en 35 millones de euros, bonus incluidos. El Milan, que ha bajado desde una valoración inicial de 60, pide 45. Quiere un traspaso a título definitivo o una cesión de pago con obligación de compra, en condiciones favorables.
Contacto con la Roma, aparece el Chelsea
Como escribe La Gazzetta dello Sport el club italiano que ha contactado por Leao es la Roma, que ha optado por no profundizar debido a los costes y a la voluntad de Leao de no elegir a otro equipo de la Serie A. El deseo sigue siendo la Premier League, que podría hacerse realidad: un agente está intentando llevarlo al Chelsea, donde ocuparía el lugar de su compañero de selección Pedro Neto, objetivo del Manchester City y del Al Hilal, club saudí. Arabia sigue en segundo plano, pero es una opción creíble. Son días decisivos, de decisiones, para Leao y para el Milan, que de aquí a finales de agosto se separarán.
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