Leao no ha tardado en elogiar las mejoras estructurales inmediatas que Jesus ha aportado a la selección. Tras una trabajada victoria contra Noruega, Leao señaló una nueva solidez que, en su opinión, faltaba en la etapa anterior con Roberto Martinez. El extremo destacó que, aunque el equipo siempre ha tenido un enorme talento en el último tercio, su capacidad para cerrar los partidos ha alcanzado un nuevo nivel con el exentrenador de Benfica y Sporting CP, que asumió el cargo con un mandato claro de reforzar la zaga.

"Lo que cambió en el equipo es que Jesus nos aportó una capacidad defensiva muy fuerte. Noruega tuvo mucha posesión y de principio a fin logramos mantenernos compactos, defender con el balón en juego y también a balón parado. Eso era lo que nos faltaba para marcar la diferencia en los grandes partidos, porque teníamos muy buena calidad ofensiva y nos faltaba en la parcela defensiva", reveló Leao, tal y como recoge A Bola.