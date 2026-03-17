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Rafael Leão responde con la Biblia tras la disputa con Christian Pulisic y su furiosa reacción al ser sustituido en la derrota del AC Milan

Tras la agitada jornada que siguió a la amarga derrota del AC Milan ante la Lazio en el Estadio Olímpico, Rafael Leão ha desatado un intenso debate al publicar un versículo bíblico en las redes sociales. El enigmático mensaje de la estrella portuguesa se produce tras una visible discusión en el campo con su compañero Christian Pulisic, una reacción de frustración por su sustitución y un supuesto enfrentamiento en el vestuario entre la pareja de delanteros.

  • Leao recurre a las Escrituras en medio de la tormenta en San Siro

    Las repercusiones negativas de la reciente derrota por 1-0 de los rossoneri en la Serie A han dado un giro espiritual. Tras el partido, Leao publicó en Instagram un mensaje directo dirigido a sus detractores. El número 10 compartió una historia en la que aparecía un versículo traducido del Evangelio de Lucas, atribuyendo las palabras a Jesús. Escribió: «Haz lo que esté en tu mano. Lo imposible es mi trabajo».

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    Las tensiones en el vestuario llegan al límite

    Esta enigmática publicación en las redes sociales llega tras los informes que apuntan a una grave crisis en las relaciones dentro del equipo. Las tensiones alcanzaron su punto álgido en la capital italiana, donde Leão y Pulisic se vieron envueltos en una tormenta que se gestaba y que continuó tras el pitido final. La fricción fue muy evidente sobre el terreno de juego, con el delantero portugués haciendo gestos de frustración repetidamente hacia su compañero estadounidense por pases fallidos. Según se informa, el drama se intensificó a puerta cerrada, con los dos principales delanteros enzarzados en un acalorado intercambio, más animado de lo habitual, en el vestuario, mientras se exigían respuestas mutuamente sobre su posicionamiento táctico.

  • Allegri se ve obligado a actuar como mediador

    El entrenador Massimiliano Allegri se encuentra ahora en una situación increíblemente difícil al intentar gestionar los egos de sus jugadores estrella. Según se ha informado, tuvo que intervenir personalmente en el vestuario para evitar que el enfrentamiento se descontrolara por completo. En un intento público por restar importancia a la discordia, al tiempo que reconocía las oportunidades perdidas, Allegri declaró: «Cuando pierdes partidos, en retrospectiva te das cuenta de muchas cosas. Creo que Pulisic está mejorando físicamente, mientras que Leao tuvo dos o tres ocasiones en las que se habría encontrado solo ante el portero». 

    Anteriormente, el extremo incluso rechazó dos veces el abrazo de su entrenador antes de dar una patada a una nevera portátil.

  • GFX Rafael Leao Christian PulisicGetty/GOAL

    Una relación que busca la chispa

    La dolorosa derrota por 1-0 ha complicado considerablemente sus opciones de ganar la Serie A. Actualmente suman 60 puntos, por detrás del líder, el Inter, que cuenta con 68, cuando solo quedan nueve partidos para el final de la temporada. Su próximo partido será contra el Torino, que ocupa la 14.ª posición en la máxima categoría del fútbol italiano.

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