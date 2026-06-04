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Rafael Leão recibe una oferta que casi duplica su salario en el AC Milan, mientras el extremo portugués se plantea abandonar el equipo de la Serie A
El Galatasaray lidera la puja con una generosa oferta contractual
Según La Gazzetta dello Sport, el Galatasaray quiere fichar a Leao y le ofrece casi el doble de su salario actual en el AC Milan: 10 millones de euros por temporada más bonificaciones, frente a los 5,5 millones más incentivos que gana en Italia.
Aunque la Superliga turca quizá no sea el destino soñado para un jugador nombrado MVP de la Serie A hace solo cuatro años, la ambición del Galatasaray es evidente. El club ya fichó a Mauro Icardi y Victor Osimhen, y ahora busca hacer lo mismo con Leao para construir una plantilla que compita al más alto nivel en Europa.
Leao da a entender que quiere marcharse
El futuro de Rafael Leão en el Milan genera especulaciones tras sus sinceras declaraciones con la selección portuguesa. Antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial, el delantero admitió querer empezar de cero tras una temporada frustrante, en la que el Milan terminó quinto y se quedó fuera de la Liga de Campeones en la última jornada.
Sobre su futuro con los rossoneri, el exjugador del Lille afirmó: «Lo he dado todo; quiero un nuevo reto en otra liga».
Sus palabras en Milanello apuntan a un vínculo irreparable con el club. Después de una temporada complicada, Leao está listo para dejar el club y comenzar un nuevo capítulo.
El vacío de liderazgo en el Milan y los obstáculos en el mercado de fichajes
Aunque Turquía ha mostrado interés, cualquier acuerdo será lento y quizá no se concrete hasta finales de julio o agosto. El Milan, que aún busca entrenador y director deportivo, no quiere autorizar salidas ni cerrar negociaciones importantes hasta tener nueva estructura directiva.
Además, el Galatasaray tiene un problema: las normas turcas limitan a 14 los jugadores extranjeros por club, con cuotas por edad. Hoy no tiene plazas libres, así que debe vender antes de presentar una oferta formal al Milan por Leao.
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Evaluación y competencia en el mercado por el extremo
El valor del extremo portugués ha bajado por su bajo rendimiento, pero sigue siendo clave para los rossoneri. Si el Galatasaray se mantiene como único interesado, podrá negociar con el Milan desde una posición de fuerza.
Esta temporada ha jugado 31 partidos, con 10 goles y tres asistencias.
Sin embargo, el próximo Mundial puede relanzar su valor: si brilla en Norteamérica, otras ligas fuertes volverán a pujar y el Galatasaray perderá ventaja. Por ahora es el único club con una oferta seria, pero el mercado estival apenas empieza.