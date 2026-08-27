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Rafael Leao rechaza la oferta de Al-Hilal, ya que la estrella del AC Milan prioriza seguir en Europa
El delantero rechaza al Al-Hilal
El extremo portugués rechazó una lucrativa propuesta del equipo de Simone Inzaghi por su reticencia a dejar el fútbol europeo. Aunque la cúpula del Milan estaba abierta al rédito económico de la operación, el jugador se mantuvo firme en su postura. Desde entonces, se ha reincorporado a los entrenamientos del primer equipo con el Milan mientras espera que se aclare su futuro antes de que se cierre el mercado de fichajes.
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Un periodista expone las opciones para el extremo
El experto italiano en fichajes Nicolo Schira reveló que el delantero ha rechazado varias propuestas formales procedentes del extranjero en los últimos días. Al detallar la situación actual del jugador en el mercado, Schira publicó en su cuenta personal de X: "Rafa Leao ha rechazado ofertas de Al Hilal y Newcastle en los últimos días. El delantero portugués nunca abrió la puerta a Aston Villa (la oferta salarial fue considerada baja). Dos opciones para él, a día de hoy: Galatasaray o quedarse en el AC Milan (pero no está en los planes de Amorim)"
Los pretendientes europeos siguen de cerca la situación
Rechazar un cambio a Arabia Saudí no garantiza la continuidad a largo plazo del delantero en San Siro. El superagente Jorge Mendes sigue explorando opciones por todo el continente, con el gigante turco Galatasaray y equipos de la Premier League como el Tottenham Hotspur siguiendo de cerca la situación. Sin embargo, las conversaciones con el Villa se rompieron después de que el paquete salarial del club de Birmingham quedara muy por debajo de las exigencias del jugador.
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Se acerca la resolución antes del cierre de mercado
La cúpula del AC Milan se enfrenta a una carrera contrarreloj para resolver la situación de Leao antes de que se cierre el mercado europeo. Mientras Amorim centra su atención inmediata en el partido de liga del viernes contra el Venezia en San Siro, siguen existiendo dudas sobre su delantera. Los próximos días acabarán dictando si Leao se queda para recuperar su sitio o se marcha para asegurarse minutos con regularidad.
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