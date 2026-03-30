AFP
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Rafa Mir se declara inocente de la acusación de violación, mientras el delantero del Elche exige un juicio público ante la posibilidad de una pena de 10 años de cárcel
Mir se declara inocente y ofrece una versión alternativa
La defensa sostiene que se produjeron una serie de relaciones sexuales consentidas, lo que sugiere que cualquier tensión posterior fue consecuencia de un desacuerdo personal entre las dos mujeres implicadas. Afirman que esta disputa interna fue el verdadero motivo de la intervención del servicio de seguridad privada y de la policía local, y no una conducta delictiva por parte de la jugadora. Mir, actualmente cedido por el Sevilla al Elche, sigue bajo escrutinio, ya que la Fiscalía en España ha solicitado oficialmente una pena acumulada de 10 años y seis meses para el delantero.
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Exigencia de un juicio público y de transparencia
Un pilar fundamental de la estrategia jurídica de Mir es su insistencia en que el juicio sea público. El jugador se ha opuesto formalmente a la solicitud de la fiscalía de celebrar las sesiones a puerta cerrada, alegando que no existe justificación legal para ello. Su equipo de defensa considera que el escrutinio público es esencial para garantizar una evaluación imparcial de las pruebas y los testimonios aportados por los acusadores.
«Nada justifica que el desarrollo del juicio oral caiga en el secretismo de celebrarse a puerta cerrada. El solicitante no expone ninguna razón para una restricción tan radical que prive al escrutinio público de la fiabilidad y suficiencia de las pruebas propuestas por la acusación en general y, muy particularmente, del testimonio del denunciante, tal y como lo presenta la acusación con el objetivo de vulnerar la presunción de inocencia del acusado», reza el comunicado.
Informes policiales y ausencia de denuncias iniciales
La defensa destaca además que los informes policiales iniciales de la noche del incidente no contenían referencias a delitos contra la libertad sexual. Según los representantes de Mir, la documentación recopilada por las autoridades locales en el lugar de los hechos solo hacía constar un desacuerdo sobre la marcha de un amigo con el jugador y una denuncia independiente relativa a un altercado físico en el que se vio involucrado uno de los amigos del delantero.
El equipo legal pretende demostrar que la versión de la agresión sexual surgió solo después de los hechos. Mir ha expresado un fuerte deseo de limpiar su nombre ante los tribunales, afirmando anteriormente que se encuentra muy tranquilo y ansioso por que concluya el proceso judicial para que su versión de los hechos pueda ser validada por el sistema judicial.
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Su carrera pende de un hilo ante la inminencia del juicio
El desenlace de este caso tiene enormes implicaciones para Mir. El jugador, de 28 años, ha seguido disputando partidos de La Liga a pesar de la creciente presión judicial. Sin embargo, una condena supondría casi con toda seguridad la rescisión de sus contratos y pondría fin, de hecho, a su carrera en la élite del fútbol europeo.
La fiscalía está presionando para que se impongan medidas de protección estrictas, además de una posible pena de prisión, en el caso de Mir. Si fuera declarado culpable, se le prohibiría acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante un periodo de 13 años y estaría sujeto a siete años de libertad vigilada tras su encarcelamiento. Además, la fiscalía solicita una indemnización económica de 64 000 euros para cubrir tanto los daños morales como los físicos sufridos por la víctima.