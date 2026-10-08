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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Raducioiu: «Modelos, vino y fiestas, una vida de circo. Las pastillas en el Milan, las inyecciones en el Brescia»

F. Raducioiu
AC Milán
Union Brescia

El exdelantero rumano cuenta su vida desordenada fuera del campo

Florin Raducioiu, hoy de 56 años, exdelantero rumano con importantes etapas en Italia en Bari, Brescia, Verona y Milan, se sinceró en una entrevista con la Gazzetta dello Sport. El título de la entrevista es elocuente para explicar al personaje: «Modelos, vino y fiestas, una vida de circo. Aquellas pastillas en el Milan y las inyecciones en el Brescia...».


LA VIDA FUERA DEL CAMPO

«Como jugador, desde luego tenía algunos vicios. En el Mónaco estaba loco por el vino: compraba botellas de 10.000 euros, hacía cenas de lujo en Montecarlo. Vivía como un jubilado, me arrepiento un poco. Podría haber ahorrado algo de dinero e invertirlo. Eran tiempos en los que ganabas 80.000 euros al mes, en aquella época eran muchísimos. Quiero precisar que ahora, en cualquier caso, estoy bien económicamente».


LAS FIESTAS

«En Milán hacíamos fiestas en el Hollywood cuando se podía, Maldini era el más codiciado. En Verona, en cambio, perdí la cabeza por una modelo rumana. Tenía 21 años, era guapo y rico (ríe). Era un personaje de circo. Aquella relación duró un año y no me mantenía lúcido durante los partidos. Al final de ese año descendimos».


LA ANÉCDOTA

«Después de Gales-Rumanía, partido que nos clasificó para el Mundial del 94, fui a un pub y me emborraché de whisky hasta desmayarme. También vomité en el taxi. Al día siguiente me levanté y volví a Milanello en jet».


  • BARESI

    «En el verano del 93 Franco fue a ver a Berlusconi y le dijo: "Necesitamos a un jugador como Raducioiu". En la práctica, fue él quien me llevó al Milan. Nunca lo olvidaré. Me habría gustado estar en su funeral, pero estaba en Mykonos con mi familia y no pude venir. Lloré muchísimo. Franco era un imán humano: tenía un carisma que empujaba a cada jugador a seguirlo y a admirarlo».


    LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS EN ITALIA

    «¿Si es verdad que en Italia me hacía unos tratamientos médicos particulares? En Brescia nos poníamos unas inyecciones intravenosas de un líquido rosa. Nunca entendí bien qué era. Nadie estaba obligado a ponérselas. Los médicos decían que eran sales minerales y la sesión duraba alrededor de media hora. En el Milan, en cambio, los médicos daban unas pastillas a quien quería. De vez en cuando las tomaba: me decían que eran vitaminas. Parecía que aumentaban el fondo durante el partido».



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