Rabiot y el Milan, «ya veremos»: Allegri le llama, el francés se lo piensa

Tras el Noruega-Francia, preguntaron a Adrien Rabiot sobre su futuro en el Milan. «Ahora pienso en el Mundial, ya veremos después», respondió el centrocampista francés, según Sportmediaset. Llegó al Milan en septiembre de 2025, fichaje de último momento impulsado por Max Allegri, y firmó por tres años, confiado en un nuevo ciclo bajo el técnico que más lo ha valorado.





Un año después, todo ha cambiado: de estar enfrentado con el Marsella, Rabiot ha completado una buena temporada con los rossoneri y ha consolidado su puesto como titular en la selección francesa. Sobre todo,ha cambiado el Milan, que ha destituido a toda la directiva y, en especial, a Allegri.



