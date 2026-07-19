Rabiot: «¿Volver a empezar contra el Milan? Por supuesto. Hablaré con Amorim y con Maignan después de las vacaciones»

«¿El Milan? Primero las vacaciones; es lo único que esperamos desde que perdimos contra España. Han sido días duros a nivel mental, costó concentrarse para este partido. Son vacaciones merecidas, hay que descansar y luego volver, espero que lo más tarde posible».





«¿Vuelvo al Milán? Sí, claro; luego hablaremos con el entrenador y con Maignan. Durante el Mundial queríamos estar tranquilos y que no nos molestaran. Ahora habrá tiempo para hablar con calma».





«Por ahora no he hablado con nadie, seguro que nos pondremos en contacto con Amorim. En cuanto a Zidane, no hay nada oficial; no sé si será el próximo seleccionador. ¿Que si me alegraría que fuera él? Por supuesto, pero ahora solo quiero disfrutar de las vacaciones».