El Mundial de Francia acabó mal: eliminada por España en semis, perdió el tercer puesto ante Inglaterra por 6-0. Tras el partido, el centrocampista del Milan y de Francia, Adrien Rabiot, habló con DAZN y valoró su experiencia.
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Rabiot: «¿Volver a empezar contra el Milan? Por supuesto. Hablaré con Amorim y con Maignan después de las vacaciones»
«Empezamos apagados por la decepción de perder la semifinal contra España. En la segunda parte mejoramos e incluso pudimos empatar. Dejamos que Inglaterra jugara demasiado. La actitud fue mala de ver.Esto no debe pasar: con esta camiseta hay que darlo todo, y algunos no estaban metidos en el partido».
«¿El Milan? Primero las vacaciones; es lo único que esperamos desde que perdimos contra España. Han sido días duros a nivel mental, costó concentrarse para este partido. Son vacaciones merecidas, hay que descansar y luego volver, espero que lo más tarde posible».
«¿Vuelvo al Milán? Sí, claro; luego hablaremos con el entrenador y con Maignan. Durante el Mundial queríamos estar tranquilos y que no nos molestaran. Ahora habrá tiempo para hablar con calma».
«Por ahora no he hablado con nadie, seguro que nos pondremos en contacto con Amorim. En cuanto a Zidane, no hay nada oficial; no sé si será el próximo seleccionador. ¿Que si me alegraría que fuera él? Por supuesto, pero ahora solo quiero disfrutar de las vacaciones».
En BeIN Sports, añadió:
«Hemos salido al campo de una forma bastante vergonzosa en esta primera parte. He visto comportamientos por parte de algunos jugadores que nunca había visto hasta hoy. Es un poco decepcionante, porque era el último partido y queríamos terminar bien esta competición. La derrota ante España pesó, pero debíamos terminar bien el torneo. En la segunda parte mejoramos, porque en la primera algunas actitudes fueron inadmisibles».
«Hay que destacar el trabajo del entrenador, de Guy, Franck y Cyril, que han hecho algo enorme y han vuelto a llevar a este equipo a lo más alto junto con todos los jugadores. Queríamos despedirlo con una victoria, pero eso no cambia su imagen ante los franceses. Él nos agradeció, pero somos nosotros quienes le debemos gracias por su disciplina y por devolver a la selección a lo más alto».
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