El centrocampista del Milan Adrien Rabiot hace enfadar al cuerpo técnico de Zinedine Zidane. Según Jean-Louis Tourre, narrador del encuentro para RMC, los momentos previos a su entrada al campo en sustitución de Camavinga, en el minuto 88 del partido ganado con remontada por 4-1 ante Bélgica, habrían puesto bastante nerviosos a los colaboradores del seleccionador.
Rabiot hace enfurecer al cuerpo técnico de Zidane: «Tardó demasiado en calentarse». La prensa francesa: «Ya no es titular»
Demasiado lento para entrar en calor
«Calentó a un ritmo lentísimo, no tenía las botas preparadas. Eso hizo enfurecer al cuerpo técnico de la selección francesa, que no lograba entender por qué tardaba tanto en calentar», explicó durante el programa After Foot, el lunes por la noche en RMC. El jugador del Milan entró al campo pocos instantes antes del tercer gol francés, marcado por Michael Olise, y participó en la acción que llevó al cuarto gol. Al pitido final, Rabiot fue el primer jugador en ser saludado y agradecido por Zidane a pie de campo. Los últimos minutos sobre el césped no convencieron del todo a Daniel Riolo, editorialista del programa "After", según el cual el subcampeón del mundo de 2022 ya no debe ser titular. «Hay que pasar página con Rabiot, poner a Da Cunha por delante de la defensa y a Camavinga como interior».
YA NO ES TITULAR
Titular indiscutible bajo la dirección de Didier Deschamps, Adrien Rabiot (31 años) ha jugado de forma alterna durante la primera concentración de la etapa de Zinédine Zidane. El centrocampista fue titular contra Turquía (1-0) e Italia (1-1), pero se quedó en el banquillo en el partido de Bruselas ganado ante Bélgica (1-0). Ayer, en el Stade de France, entró en el tramo final del partido contra los belgas (4-1), sustituyendo a Eduardo Camavinga en el minuto 88.
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