Francia e Italia salieron del duelo de la Nations League con un empate 1-1 y el protagonista del partido fue el centrocampista del Milan, Adrien Rabiot. Hablando ante los micrófonos de Sky Sport al final del encuentro, el francés habló tanto de cómo vio a la nueva selección italiana como de su futuro con el Milan a la vuelta del largo parón.
Rabiot: «Con el Milan tendremos 9 partidos en 27 días, esperemos que no haya lesionados»
ITALIA
«Italia hizo un buen partido, pero nosotros dominamos y merecíamos ganar, Donnarumma hizo un partido increíble con 3-4 paradas increíbles. Italia hizo un buen encuentro también a nivel de espíritu, demostraron algo y no era algo descontado tras la derrota en el primer partido contra Bélgica. Nosotros hicimos más y creamos más, habríamos merecido más»
ZIDANE
"¿La llegada de Zidane? Hay muchas cosas positivas. Él nos pide cosas diferentes, como presionar enseguida para recuperar el balón cuanto antes, jugar muchos uno contra uno y tener un gran espíritu de equipo. En eso estamos mostrando muchas cosas, también los delanteros están corriendo mucho. Ha sido un buen partido".
¿Milan? Esperamos que no haya lesionados.
«¿Milan? Primero está Bélgica en casa, será importante para acabar primeros en el grupo, luego tendremos algunos días para desconectar un poco y volver a Milanello para centrarnos en los próximos partidos.Creo que hay 9 partidos en 27-28 días, será duro. Tendremos que estar preparados, esperemos que no haya demasiados lesionados. Por el momento estoy concentrado en el partido del lunes contra Bélgica».
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