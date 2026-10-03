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Emanuele Tramacere
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Rabiot: «Con el Milan tendremos 9 partidos en 27 días, esperemos que no haya lesionados»

AC Milán
A. Rabiot

El centrocampista francés habló de los próximos compromisos con el Milan.

Francia e Italia salieron del duelo de la Nations League con un empate 1-1 y el protagonista del partido fue el centrocampista del Milan, Adrien Rabiot. Hablando ante los micrófonos de Sky Sport al final del encuentro, el francés habló tanto de cómo vio a la nueva selección italiana como de su futuro con el Milan a la vuelta del largo parón.


  • ITALIA

    «Italia hizo un buen partido, pero nosotros dominamos y merecíamos ganar, Donnarumma hizo un partido increíble con 3-4 paradas increíbles. Italia hizo un buen encuentro también a nivel de espíritu, demostraron algo y no era algo descontado tras la derrota en el primer partido contra Bélgica. Nosotros hicimos más y creamos más, habríamos merecido más»

  • ZIDANE

    "¿La llegada de Zidane? Hay muchas cosas positivas. Él nos pide cosas diferentes, como presionar enseguida para recuperar el balón cuanto antes, jugar muchos uno contra uno y tener un gran espíritu de equipo. En eso estamos mostrando muchas cosas, también los delanteros están corriendo mucho. Ha sido un buen partido". 

  • ¿Milan? Esperamos que no haya lesionados.

    «¿Milan? Primero está Bélgica en casa, será importante para acabar primeros en el grupo, luego tendremos algunos días para desconectar un poco y volver a Milanello para centrarnos en los próximos partidos.Creo que hay 9 partidos en 27-28 días, será duro. Tendremos que estar preparados, esperemos que no haya demasiados lesionados. Por el momento estoy concentrado en el partido del lunes contra Bélgica».

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