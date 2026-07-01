En la Francia que deslumbra en el Mundial con su arsenal de delanteros, las riendas del juego las lleva Adrien Rabiot. Él es el eje: dirige, corre y apoya a ataque y defensa. Su sociedad con Tchouameni funciona a la perfección y hace que el 4-2-3-1 de Deschamps funcione. La conexión con el mediocampista del Real Madrid es ideal, una buena señal para el Milan ante las incógnitas sobre el futuro del francés.
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Rabiot brilla con Francia y también puede jugar en un doble pivote: entre el Milan, Allegri y el Nápoles, ¿qué futuro le espera?
Tras el Noruega-Francia, Rabiot habló de su futuro en el Milan. «Ahora pienso en el Mundial, ya veremos», respondió. Se sabe que el exjugador de la Juve mantiene una estrecha relación con Allegri, quien lo trajo de vuelta a Italia. Tras un conflicto con Rowe en el Marsella, Allegri lo fichó en los últimos días del mercado de verano de 2025. La apuesta fue un acierto: el francés firmó por tres años y brilló en una temporada irregular. Pero la eliminación europea y la destitución de Allegri han complicado su futuro,que ahora pende de un hilo.
En pocos días, todo ha cambiado en el Milan. Rubén Amorim asumirá el mando y empezará una etapa con jugadores más jóvenes, quizá sin Modric y con Rabiot como pieza clave. ¿Seguirá Rabiot? Amorim ya contactó con él y reiteró su intención de retener a todas las estrellas, incluido el francés.
A sus 31 años, el exjugador del PSG debe elegir: seguir en el Milan o explorar nuevos destinos. Allegri, que ya lo dirigió en Juventus y Milan, sueña con tenerlo también en Nápoles, aunque la opción parece lejana. Max lo conoce bien, pero competirá con Amorim, quien, como Deschamps, lo quiere en el centro del campo.
Al igual que en Francia, el portugués lo quiere como interior con funciones de dirección y corte de juego, sin renunciar a sus cualidades ofensivas. Con los años, Rabiot ha madurado y se ha convertido en un futbolista más completo. De «caballo desbocado» a fijo en el Milan, Rabiot no se rinde y vuelve a la carga.