¿Quizás incluso a un precio de ganga?: ¿Dejará el gran talento Can Uzun el Eintracht de Fráncfort por culpa del entrenador Albert Riera?

Al parecer, lo que más le ha sentado mal a Uzun ha sido la reprimenda pública tras el empate 2-2 del domingo por la noche contra el 1. FC Köln. En ese partido, Riera dejó a su mediapunta en el banquillo durante todo el encuentro y, al terminar, le echó una bronca.

«Sabe lo que tiene que hacer con y sin el balón. Si se lo da al equipo, no a mí, jugará», criticó el entrenador español, que con ello reprochaba indirectamente a Uzun no actuar lo suficientemente en beneficio del equipo. «Que algunos no hayan jugado se debe a que se puede ser genial con el balón, pero sin él no se es bueno. Con Albert, entonces no jugarás. En eso soy muy claro. Quiero jugadores completos. Tienen que cumplir con ambas tareas», afirmó Riera.