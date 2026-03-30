Getty
Traducido por
«Quizás el Chelsea»: Cesc Fábregas, candidato a ocupar el banquillo de los Blues o del Barcelona tras su «notable» labor al frente del Como, la revelación de la Serie A
Fábregas jugó a las órdenes de Wenger, Guardiola y Mourinho
Tras retirarse como jugador del Como, Fábregas se hizo cargo inicialmente de los equipos sub-19 y del B del club. En noviembre de 2023 se le confió el mando del primer equipo de forma interina, tras obtener una dispensa especial, ya que en ese momento aún no había obtenido la licencia de entrenador UEFA Pro.
El técnico de 38 años demostró tener un talento innato, incluso sin las titulaciones pertinentes, gracias a la inestimable experiencia adquirida a lo largo de los años trabajando a las órdenes de figuras como Arsène Wenger, Pep Guardiola y José Mourinho.
Fábregas logró el ascenso del Como a la Serie A al final de su primera temporada, lo que le valió la firma de un contrato de cuatro años. Ahora tiene al equipo en cuarta posición en la tabla de la máxima categoría —por encima de equipos como la Juventus, la Roma, el Atalanta y la Lazio— con la clasificación para la Liga de Campeones muy a su alcance.
- Getty
Fábregas mantiene al Como en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones
Cuando se le pidió su opinión sobre el trabajo que ha realizado Fábregas en el Como, la leyenda del AC Milan y veterano de la Serie A Ambrosini —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Jaydee Living— afirmó: «Notable». Por supuesto, gastaron mucho dinero. Pero lo gastaron bien. No siempre es fácil. Encontraron jugadores perfectos para el estilo de juego que Cesc quería. Y en los últimos dos o tres meses, Cesc ha aportado algo nuevo a su estilo.
«En Italia nos gusta jugar, hay muchos equipos que practican el marcaje individual. Así que se vio obligado a encontrar otra solución, más formas de ganar los partidos. Por eso se merecen mantenerse en la posición en la que están ahora mismo».
¿Será Fábregas el futuro entrenador del Chelsea, del Arsenal o del Barcelona?
La pregunta obvia ahora es: ¿cuánto tiempo permanecerá Fábregas al frente del Como? Se le considera uno de los jóvenes entrenadores más prometedores del fútbol mundial, lo que sugiere que despertará el interés de los principales clubes de toda Europa.
Dados sus vínculos profesionales con equipos como el Arsenal, el Barcelona y el Chelsea, ¿podría volver al Emirates Stadium, al Camp Nou o a Stamford Bridge?
Ambrosini, cuatro veces campeón de la Serie A, respondió cuando le plantearon esa pregunta: «Sí, claro que puede. Pero ya conoces a Xabi Alonso. Hablo de Xabi Alonso porque es el tipo de situación de la que solíamos hablar en su caso. Hay que encontrar el lugar adecuado.
«Vale, tienes que hablar con el propietario. Tienes que encontrar una situación en la que puedas hacer lo que crees que es bueno para ti. Y con el ambiente.
«Así que, por supuesto, el Barcelona sería, podría ser, una buena opción. No sé qué hay del Real Madrid, porque el Real está en una situación extraña. Pero quizá el Chelsea. El Chelsea tenía un buen entrenador porque Enzo Maresca era un buen entrenador. No sé qué pasó, pero Enzo es un buen entrenador. No estoy seguro de que Cesc vaya a dejar la liga italiana. No hay prisa».
- Getty
Las preguntas que se le plantean a Rosenior en Stamford Bridge
No hay indicios de que Hansi Flick vaya a dejar su puesto en el Barcelona a corto plazo, ya que, según se informa, su contrato está a punto de renovarse hasta 2028, mientras que Mikel Arteta tiene al Arsenal en la lucha por los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.
Sin embargo, podría abrirse una vacante en el Chelsea en un futuro no muy lejano. Se están planteando preguntas incómodas a Liam Rosenior tan solo tres meses después de su llegada al equipo azul, y Fábregas podría —junto a figuras como Frank Lampard— entrar en consideración si se produjera otro cambio en el oeste de Londres durante el verano de 2026.