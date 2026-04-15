«¡Quizá sea lo suficientemente hombre como para admitirlo!» La estrella del Bayern, Josip Stanisic, acusa a Antonio Rüdiger, del Real Madrid

Stanisic regateó a Rüdiger y cedió el balón a Serge Gnabry en el centro. Instantes después, el central alemán le propinó un codazo en el costado y, al parecer, le dirigió palabras ofensivas mientras el croata se retorcía de dolor. En la jugada siguiente, Kylian Mbappé marcó el 3-2 para el Real Madrid.

«Ve que voy hacia él y simplemente se me echa encima. Antes, en estas situaciones, se dejaba seguir la jugada y, si se perdía el balón, se pitaba falta. Quizás el árbitro se olvidó de esa regla», dijo Stanisic, aún enfadado, en la zona mixta. También criticó a Rüdiger por su comportamiento tras la dura entrada.

«No voy a hablar ahora de lo que pasó cuando estaba tirado en el suelo. Para eso pueden preguntarle a Toni. Pero, en mi opinión, algo así no se hace», se indignó Stanisic, y añadió: «Solo se dijo una palabra, y eso dos veces. Pero pueden preguntarle ustedes mismos qué dijo. ¡Quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo!».

Al señalarle que Rüdiger no habló tras el partido, Stanisic respondió que quizá lo haga más adelante con la selección y añadió: «No guardo rencor ni lo tomo como algo personal. Ya pasó y para mí está zanjado, pero eso no se hace. Da igual si ahora jugamos uno contra otro y nos conocemos o no».