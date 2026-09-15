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«Quizá no era el club adecuado»: un exniño prodigio del Atlético de Madrid rompe su silencio sobre una pesadilla de fichaje
Una etapa difícil en España
Vermeeren llegó al Atlético en 2024 con una enorme reputación. Considerado el heredero de Axel Witsel, se esperaba que la joven promesa belga fuera la próxima gran estrella del centro del campo del equipo de Diego Simeone. Sin embargo, el jugador de 21 años no logró asentarse en la capital de España.
Durante la segunda mitad de la temporada 2023-24, Vermeeren solo disputó cinco partidos oficiales y apenas 159 minutos en LaLiga. Incapaz de entrar en el once inicial, acabó marchándose al RB Leipzig y Francia antes de regresar finalmente a su club de formación, el Amberes.
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Circunstancias ocultas del traspaso
Al echar la vista atrás sobre su repentina salida del Amberes, Vermeeren reconoce que las cosas no salieron según lo previsto. El Atlético pagó 22 millones de euros (18,5 millones de libras) por su fichaje, una cantidad motivada en gran medida por las dificultades financieras del club belga en aquel momento. El centrocampista admite que el traslado a España fue un error desde el punto de vista deportivo.
"No creo necesariamente que tomara malas decisiones", dijo Vermeeren a Het Nieuwsblad. "Probablemente hubo decisiones equivocadas entre ellas, pero las circunstancias, de las que poca gente es consciente, también influyeron. Quizá el Atlético no era el club adecuado, pero en aquel momento parecía la mejor opción, y yo la apoyaba plenamente".
Cómo afrontar la decepción
A pesar de su falta de minutos, Vermeeren considera su etapa en Madrid como un periodo crucial de crecimiento personal. Le costó adaptarse a un nuevo país y a un nuevo idioma, lo que le pasó una factura mental importante.
«La gente no lo ve así, pero mi etapa en el Atlético es cuando más aprendí», explicó. «Apenas conocía a nadie, no hablaba el idioma y, además, no jugaba. Eso se convirtió en decepción y enfado, quejándome de todo. Como si fuera culpa de los demás».
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Avanzando a partir de la experiencia
Aunque el paso de Vermeeren por el terreno de juego fue para el olvido, el Atlético logró minimizar sus pérdidas económicas. El club español diseñó una salida rentable enviándolo al Leipzig. El conjunto alemán pagó inicialmente una tarifa de cesión de 9 millones de euros (7,5 millones de libras), seguida de una obligación de compra de 16 millones de euros (13,5 millones de libras), lo que permitió al Atlético recuperar un total de 25 millones de euros (21 millones de libras).
Esta temporada, el Leipzig decidió cederlo al Amberes, donde ha disputado dos partidos de liga. Ahora su objetivo es ayudar a su equipo a conquistar el título belga por primera vez desde 2023.
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