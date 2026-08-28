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«¿Quizá es Dios?» - Pierre Sage, técnico del Crystal Palace, elogia al genio del Manchester City Rayan Cherki
Elogios para el creador del Etihad
El internacional francés prolongó su gran estado de forma en la nueva temporada al dar dos asistencias cruciales saliendo desde el banquillo para que el City remontara y derrotara al Bournemouth por 2-1 en la jornada inaugural. Cherki, que firmó 10 goles y 15 asistencias en su temporada de debut en Mánchester, se prepara ahora para medirse a su antiguo mentor en Selhurst Park. El técnico del Palace es muy consciente de la amenaza mágica que representa su antiguo protegido.
- AFP
El entrenador del Palace destaca la calidad
Sage subrayó que el enorme potencial de Cherki ya era evidente durante la etapa en la que trabajaron juntos entre la academia del Lyon y el primer equipo. De cara al duelo del viernes en el sur de Londres, Sage dijo: «Fue un proceso con él, porque mucha gente pensaba que no tendría éxito en su carrera. Yo no pensaba lo mismo. Le expliqué: “Tienes un gran talento y creo que puedes mostrarlo en contextos especiales”. Y lo hizo en su último partido contra el Bournemouth.
«Tienes que aportar algo al equipo en defensa y mantener tu talento en ataque. No tenía nada que decirle ofensivamente porque entendía el juego mejor que yo. Para controlarlo, lo mejor es impedir todos los pases hacia él, porque cuando tiene el balón es capaz de hacer cosas que no imaginamos”».
El técnico francés elogia a un genio
Los ejecutivos del City han señalado a Cherki como el sucesor a largo plazo de Kevin De Bruyne para liderar la creatividad ofensiva del equipo. Cuando le preguntaron por que su antiguo protegido le calificara como un genio del fútbol, Sage respondió con grandes elogios: «No sé cuál es la palabra para algo superior a un genio. Yo no soy un genio; él es un genio. Hablar de algo y enseñar algo es un paso. Pero hacer estas cosas es otro paso. Él está a este nivel. ¿Quizá Dios?»
- Pro Sports Images
Se avecina la prueba de Selhurst Park
El Palace de Sage está decidido a rehacerse de la derrota por 2-0 en la jornada inaugural ante el Everton cuando reciba este viernes al gigante inglés. Frenar el talento de Cherki y el agresivo sistema táctico de Enzo Maresca supone una dura prueba para la zaga del Crystal Palace ante su afición. Lograr un resultado positivo en este exigente duelo será vital para coger impulso antes del próximo parón internacional.
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