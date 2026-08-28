Sage subrayó que el enorme potencial de Cherki ya era evidente durante la etapa en la que trabajaron juntos entre la academia del Lyon y el primer equipo. De cara al duelo del viernes en el sur de Londres, Sage dijo: «Fue un proceso con él, porque mucha gente pensaba que no tendría éxito en su carrera. Yo no pensaba lo mismo. Le expliqué: “Tienes un gran talento y creo que puedes mostrarlo en contextos especiales”. Y lo hizo en su último partido contra el Bournemouth.

«Tienes que aportar algo al equipo en defensa y mantener tu talento en ataque. No tenía nada que decirle ofensivamente porque entendía el juego mejor que yo. Para controlarlo, lo mejor es impedir todos los pases hacia él, porque cuando tiene el balón es capaz de hacer cosas que no imaginamos”».