Quincy Promes, exjugador del Ajax y de la selección holandesa, admite haber apuñalado a un familiar

A medida que avanza el proceso de apelación, que acaba de comenzar este martes, el foco inmediato del caso se centra por completo en la alegación legal de legítima defensa. El tribunal debe ahora evaluar la alegación de la defensa y determinar su validez. Dado que el exinternacional se siente traicionado por la petición del juez de que realizara una declaración pública, las próximas vistas se celebrarán en un ambiente de gran tensión mientras el tribunal sopesa esta estrategia.

El exfutbolista ya ha sido condenado por su participación en el contrabando de 1.350 kilogramos de cocaína. Sus recursos de apelación en cada uno de los casos se han fusionado.