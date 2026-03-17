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Quincy Promes, exjugador del Ajax y de la selección holandesa, admite haber apuñalado a un familiar
Confesión de culpabilidad ante el tribunal de apelación
Durante la vista inicial de su recurso de apelación celebrada el martes, los abogados de Promes confirmaron que el acusado sí infligió lesiones físicas a la víctima. Esto supone un cambio significativo con respecto a sus negativas anteriores. La confesión llega en un momento crucial de la saga judicial, ahora que el tribunal vuelve a examinar los hechos de aquella noche de 2020. Tras haber enfrentado anteriormente graves consecuencias legales en ausencia, el delantero intenta ahora aclarar su papel en el violento altercado a través de sus representantes legales.
- AFP
Detalles del violento altercado
La abogada defensora Carry Knoops resumió los hechos de aquella noche y explicó que el conflicto se desencadenó a raíz del presunto robo de joyas de la familia. Aclaró que el futbolista se enfrentó al hombre —de quien afirma que, contrariamente a lo publicado, no es en realidad su primo—, lo que derivó en una pelea física fuera del local. Reconociendo la violencia, el equipo de la defensa presentó una confesión completa sobre el arma utilizada. Según la agencia de noticias ANP, los abogados de Promes afirmaron que este «ha confesado todo por primera vez», admitiendo que apuñaló a su pariente con un cuchillo pequeño.
Una carrera lucrativa y llena de viajes
Antes de sus controversias legales, el delantero disfrutó de una carrera de gran éxito, que generó un total de 56,70 millones de euros en concepto de traspasos. Tras formarse en las categorías inferiores, dio el salto al FC Twente antes de fichar por grandes clubes de toda Europa. Su historial de traspasos incluye etapas destacadas en el Spartak de Moscú, un fichaje por 21 millones de euros por el Sevilla FC y un regreso a Ámsterdam por 15,70 millones de euros en 2019. En el ámbito internacional, disputó 50 partidos con la selección holandesa entre 2014 y 2021, destacando en la plantilla que alcanzó la final de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019.
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Recurso en trámite y alegación de legítima defensa
A medida que avanza el proceso de apelación, que acaba de comenzar este martes, el foco inmediato del caso se centra por completo en la alegación legal de legítima defensa. El tribunal debe ahora evaluar la alegación de la defensa y determinar su validez. Dado que el exinternacional se siente traicionado por la petición del juez de que realizara una declaración pública, las próximas vistas se celebrarán en un ambiente de gran tensión mientras el tribunal sopesa esta estrategia.
El exfutbolista ya ha sido condenado por su participación en el contrabando de 1.350 kilogramos de cocaína. Sus recursos de apelación en cada uno de los casos se han fusionado.
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