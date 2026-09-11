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«¡Quiero que nos impongamos desde el principio!». Andoni Iraola insta al Liverpool a acabar con sus arranques lentos antes del duelo ante el Fulham
La batalla contra las desventajas tempranas
El entrenador del Liverpool, Iraola, ha instado a su equipo a encontrar su eficacia de cara a puerta desde el pitido inicial mientras busca mantener su inicio invicto de la temporada. El Liverpool ha mostrado una gran capacidad de resistencia en las últimas semanas, pero encajar primero se ha convertido en una rutina preocupante, ya que empezó por detrás en tres de sus primeros cuatro partidos al mando. Tras reaccionar para empatar contra el Newcastle y el Nottingham Forest, el Liverpool logró una victoria por 2-0 sobre el Ipswich, gracias al doblete tempranero de Alexander Isak en los primeros 10 minutos del pasado viernes, antes de conseguir una remontada por 2-1 ante el Atlético de Madrid.
Hablando antes del choque con el Fulham, Iraola subrayó que, aunque el espíritu del equipo es fuerte, la vida sería mucho más sencilla si dejara de dar ventaja a los rivales. «Creo que el equipo tiene gol», dijo Iraola. «En todos los partidos hemos sido peligrosos, hemos creado ocasiones, marcamos dos goles [en cada partido], podríamos haber marcado más en algunos de esos partidos, pero ahora se trata de ser más eficientes. No encajar los dos goles contra el Newcastle, no encajar los goles contra el Forest, y también cuándo llegan los goles, porque creo que no estamos empezando demasiado bien los partidos. Tuvimos el precedente positivo del Ipswich y los partidos parecen mucho más cómodos cuando empiezas así».
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Mejorar la eficacia en la primera parte
Los números ponen de relieve la frustración de Iraola por los arranques lentos de su equipo. El Liverpool no logró marcar ni un solo gol en la primera parte de sus dos primeros partidos de liga, y solo rompió esa dinámica el pasado viernes cuando Isak marcó dos veces en los primeros 10 minutos contra el Ipswich.
«En los otros partidos empezamos perdiendo y luego tienes que hacer un gran esfuerzo para remontar», explicó el español. «Obviamente, me gustaría marcar primero y entonces todo parece más fácil, pero necesitamos tener la mentalidad adecuada. Contra el Atlético creo que tuvimos una ocasión a los 15 segundos más o menos, Alex [Mac Allister] tuvo una ocasión muy clara para marcar y entonces todo el mundo dice: "inicio increíble"; marcas y eso lo cambia, pero creo que el inicio de los partidos es probablemente una de las facetas en las que podemos mejorar un poco. En la segunda parte normalmente hemos estado mejor, pero quiero intentar imponernos desde el principio porque así todo se vuelve más fácil».
Receloso ante la amenaza del Fulham
El Liverpool se enfrenta a un Fulham dirigido actualmente por el exdefensa del Real Madrid Alvaro Arbeloa, que afronta apenas el segundo cargo de entrenador de su carrera. Arbeloa se hizo cargo del Real Madrid allá por enero, pero un final de campaña sin títulos provocó su salida para dejar paso a Jose Mourinho. Su etapa en Craven Cottage ha comenzado de una forma igualmente complicada, con el Fulham sin sumar ni un solo punto tras tres derrotas consecutivas ante el Chelsea, el Sunderland y el Crystal Palace. A pesar de su mala racha, Iraola no subestima el desafío.
Al referirse a la presión que aumenta sobre su homólogo, Iraola se mostró cauto. "Solo hemos jugado tres partidos de la Premier League y, para sacar grandes conclusiones sobre cualquier equipo, creo que es demasiado pronto, y creo que el Fulham es un gran ejemplo", comentó el técnico del Liverpool. "Creo que ha jugado bien en los tres partidos, sinceramente. Ha perdido los tres partidos por un gol. Creo que, si ves muchas de las estadísticas que tiene y no sabes los puntos que tiene, pensarás que tiene al menos cinco puntos porque ha estado controlando los partidos".
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Rivalidad amistosa en la banda
El partido en Anfield propiciará un reencuentro único entre los dos entrenadores, que anteriormente compartieron vestuario mientras representaban a España. Aunque en su día fueron compañeros de equipo y competían por el mismo puesto en la selección, Iraola bromeó con que Arbeloa solía ser quien salía ganando durante su etapa como jugadores.
«Creo que jugamos muy pocas veces juntos en la selección», admitió Iraola cuando le preguntaron por su relación con el entrenador del Fulham. «Luchábamos más o menos por la misma posición, pero creo que él tuvo más éxito, ya que jugó más partidos que yo».
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