El entrenador del Liverpool, Iraola, ha instado a su equipo a encontrar su eficacia de cara a puerta desde el pitido inicial mientras busca mantener su inicio invicto de la temporada. El Liverpool ha mostrado una gran capacidad de resistencia en las últimas semanas, pero encajar primero se ha convertido en una rutina preocupante, ya que empezó por detrás en tres de sus primeros cuatro partidos al mando. Tras reaccionar para empatar contra el Newcastle y el Nottingham Forest, el Liverpool logró una victoria por 2-0 sobre el Ipswich, gracias al doblete tempranero de Alexander Isak en los primeros 10 minutos del pasado viernes, antes de conseguir una remontada por 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Hablando antes del choque con el Fulham, Iraola subrayó que, aunque el espíritu del equipo es fuerte, la vida sería mucho más sencilla si dejara de dar ventaja a los rivales. «Creo que el equipo tiene gol», dijo Iraola. «En todos los partidos hemos sido peligrosos, hemos creado ocasiones, marcamos dos goles [en cada partido], podríamos haber marcado más en algunos de esos partidos, pero ahora se trata de ser más eficientes. No encajar los dos goles contra el Newcastle, no encajar los goles contra el Forest, y también cuándo llegan los goles, porque creo que no estamos empezando demasiado bien los partidos. Tuvimos el precedente positivo del Ipswich y los partidos parecen mucho más cómodos cuando empiezas así».