El jugador de 28 años se ha visto relegado a un papel de suplente esta temporada, con apenas dos apariciones en la Premier League saliendo desde el banquillo. Kai Havertz se ha consolidado firmemente como la opción preferida de Mikel Arteta para liderar el ataque del campeón de la Premier League. Esta pérdida de protagonismo llega después de una campaña de debut irregular tras su llegada en 2025 procedente del Sporting, que culminó con el sueco en el banquillo para la final de la Champions League en mayo.

Gyokeres aún no ha visto puerta con su club en la presente temporada, y su último gol con el Arsenal llegó en una derrota ante el Southampton en la FA Cup en abril. En consecuencia, aumentaron las especulaciones sobre una posible salida en verano, mientras siguen circulando rumores sobre una posible marcha en 2027.



