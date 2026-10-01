Giuseppe Maffia
Traducido por
«Quiero jugar todo lo posible»: Viktor Gyokeres deja clara su postura sobre una salida del Arsenal después de que Mikel Arteta descarte al delantero sueco en favor de Kai Havertz
Sufriendo durante minutos con Arteta
El jugador de 28 años se ha visto relegado a un papel de suplente esta temporada, con apenas dos apariciones en la Premier League saliendo desde el banquillo. Kai Havertz se ha consolidado firmemente como la opción preferida de Mikel Arteta para liderar el ataque del campeón de la Premier League. Esta pérdida de protagonismo llega después de una campaña de debut irregular tras su llegada en 2025 procedente del Sporting, que culminó con el sueco en el banquillo para la final de la Champions League en mayo.
Gyokeres aún no ha visto puerta con su club en la presente temporada, y su último gol con el Arsenal llegó en una derrota ante el Southampton en la FA Cup en abril. En consecuencia, aumentaron las especulaciones sobre una posible salida en verano, mientras siguen circulando rumores sobre una posible marcha en 2027.
- Getty Images Sport
Gyokeres, comprometido con el norte de Londres
En declaraciones durante su concentración con Suecia, Gyokeres quiso zanjar cualquier insinuación sobre un traspaso inminente. El delantero sostuvo que salir del Emirates Stadium nunca estuvo en sus planes durante la reciente ventana de fichajes.
«Por supuesto, hubo mucha especulación», afirmó. «Pero hice toda la pretemporada y me sentí bien. Estaba totalmente centrado en el Arsenal. Para mí, quedarme era algo natural. Estoy extremadamente feliz en el club».
Luchando por un puesto en el once titular
Aunque está contento en el club, el ex del Coventry City sigue decidido a recuperar su puesto en el once titular de una plantilla cada vez más competitiva. «Está claro que quiero jugar al fútbol todo lo posible. Espero que eso también llegue», admitió Gyokeres. «Como futbolista, siempre quieres estar sobre el campo.
«Por supuesto, esperas tener más minutos, pero tenemos una plantilla extremadamente buena, con muchos buenos jugadores, y hemos empezado bien aquí».
El delantero también reveló que ha mantenido conversaciones constructivas con su entrenador sobre su reciente estado de forma y su rendimiento. «Obviamente necesito hacerlo mejor y estoy dispuesto a hacerlo, así que no hay ningún problema», explicó. «Está bien [el diálogo con el entrenador]. Yo solo intento hacerlo bien cuando tengo la oportunidad y marcar goles».
- AFP
Crece el impulso internacional
Gyokeres está aprovechando actualmente el parón internacional para recuperar su olfato goleador. Después de elevar su cuenta con Suecia a 23 goles gracias a sus tantos ante Rumanía y Polonia, buscará trasladar esa confianza a los próximos partidos contra Bosnia y Herzegovina y al duelo de vuelta frente a Rumanía.
Trasladar su rendimiento con la selección al fútbol de clubes es fundamental para su futuro en el Arsenal. Cuando el Arsenal reciba al Leeds United en el Emirates Stadium el 10 de octubre, Gyokeres estará desesperado por demostrarle a Arteta que está listo para disputarle el puesto a Havertz y reactivar su estancada carrera en la Premier League.
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