«¡Quiero jugar!» - El portero olvidado del Manchester United está listo para disputarle a Senne Lammens el puesto de titular la próxima temporada

Con su imponente estatura de 1,98 metros, su complexión física ha sido una gran baza a la hora de hacer frente a las exigencias aéreas del fútbol inglés. En una época en la que los porteros suelen ser el blanco de los ataques en las jugadas a balón parado, su altura le proporciona una ventaja natural. Haciendo hincapié en este punto fuerte, afirmó: «Es difícil para los porteros, pero, por suerte para mí, mido 1,98 metros. Así que puedo hacer frente a eso. Me gusta salir a por los centros y ayudar a mis compañeros atrapándolos o despejándolos con los puños fuera de las zonas de peligro». Este dominio le ha ayudado a conseguir su impresionante registro de porterías a cero esta temporada.