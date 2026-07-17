AFP
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«¡Quiero jugar con Pau Cubarsi!» - La joven promesa holandesa revela su sueño de formar pareja con el defensa central del Barcelona tras verle enfrentarse a Cristiano Ronaldo
Nijstad habla abiertamente sobre sus ambiciones en Barcelona
El Barcelona parece haber asegurado a uno de los pilares de su defensa central a largo plazo: Cubarsi, quien ya se consolidó en el primer equipo y sigue destacando con España. Nijstad, defensa de 18 años del Twente, suena como opción para acompañarlo. El joven jugador, previamente vinculado al Blaugrana, ahora admite su deseo de jugar algún día junto a Cubarsi en el Camp Nou.
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El defensa holandés explica su admiración por Cubarsi
Nijstad habló con Sportnieuws y reiteró su compromiso con el Twente pese a los rumores sobre su futuro. Ver a Cubarsí enfrentar a Ronaldo en el 1-0 de España ante Portugal en los octavos del Mundial 2026 reforzó su admiración por el joven del Barcelona y consolidó su objetivo a largo plazo.
«Le vi jugar contra Cristiano Ronaldo y disfruté mucho», admitió. «No espero que las cosas avancen tan rápido para mí, pero jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería mi objetivo definitivo. Por ahora quiero seguir formándome en el Twente; todavía tengo mucho que aprender aquí».
Un perfil que encaja con Barcelona
Nijstad brilló en su debut con el Twente: jugó 24 partidos y se consolidó como titular en los últimos meses. Este defensa central zurdo es una de las mayores promesas de Países Bajos y encaja con la política del Barcelona de fichar jóvenes talentos con futuro. Sus vínculos anteriores con el club catalán aumentan aún más el interés en su progresión.
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El desarrollo sigue siendo la prioridad
Se espera que Nijstad siga progresando en el Twente, donde busca consolidar su rendimiento tras el avance de la temporada pasada. Si mantiene su progresión, el interés del Blaugrana podría crecer en próximos mercados de fichajes mientras el club evalúa sus opciones defensivas a largo plazo.
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