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Yosua Arya

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«¡Quiero jugar con Pau Cubarsi!» - La joven promesa holandesa revela su sueño de formar pareja con el defensa central del Barcelona tras verle enfrentarse a Cristiano Ronaldo

Pau Cubarsí
Barcelona
R. Nijstad
España
World Cup
Primera División
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Eredivisie
C. Ronaldo
Holanda

Ruud Nijstad, joven promesa del Twente, admite que su ambición a largo plazo es jugar junto a Pau Cubarsi en el Barcelona, tras impresionarse por la actuación del internacional español frente a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el prometedor defensa holandés insiste en que su objetivo inmediato sigue siendo seguir creciendo en el club de la Eredivisie.

  • Nijstad habla abiertamente sobre sus ambiciones en Barcelona

    El Barcelona parece haber asegurado a uno de los pilares de su defensa central a largo plazo: Cubarsi, quien ya se consolidó en el primer equipo y sigue destacando con España. Nijstad, defensa de 18 años del Twente, suena como opción para acompañarlo. El joven jugador, previamente vinculado al Blaugrana, ahora admite su deseo de jugar algún día junto a Cubarsi en el Camp Nou.

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  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    El defensa holandés explica su admiración por Cubarsi

    Nijstad habló con Sportnieuws y reiteró su compromiso con el Twente pese a los rumores sobre su futuro. Ver a Cubarsí enfrentar a Ronaldo en el 1-0 de España ante Portugal en los octavos del Mundial 2026 reforzó su admiración por el joven del Barcelona y consolidó su objetivo a largo plazo.

    «Le vi jugar contra Cristiano Ronaldo y disfruté mucho», admitió. «No espero que las cosas avancen tan rápido para mí, pero jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería mi objetivo definitivo. Por ahora quiero seguir formándome en el Twente; todavía tengo mucho que aprender aquí».

  • Un perfil que encaja con Barcelona

    Nijstad brilló en su debut con el Twente: jugó 24 partidos y se consolidó como titular en los últimos meses. Este defensa central zurdo es una de las mayores promesas de Países Bajos y encaja con la política del Barcelona de fichar jóvenes talentos con futuro. Sus vínculos anteriores con el club catalán aumentan aún más el interés en su progresión.

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  • Ruud NijstadGetty

    El desarrollo sigue siendo la prioridad

    Se espera que Nijstad siga progresando en el Twente, donde busca consolidar su rendimiento tras el avance de la temporada pasada. Si mantiene su progresión, el interés del Blaugrana podría crecer en próximos mercados de fichajes mientras el club evalúa sus opciones defensivas a largo plazo.