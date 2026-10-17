Desde que marcó un inolvidable gol de la victoria contra el Liverpool en la FA Cup en marzo de 2024, el extremo ha sumado otros 15 goles a su cuenta con el club y quiere mejorar aún más sus cifras aprendiendo de sus compañeros de ataque. La anterior etapa de Fernandes en la Serie A también ha permitido que ambos tengan un idioma en común desde la llegada del extremo a Old Trafford.

Al explicar sus objetivos personales para esta temporada a la web oficial del club, Amad declaró: «Esta temporada quiero marcar más goles y dar más asistencias. Es algo en lo que quiero mejorar. También quiero aprender de otros jugadores, como Bruno [Fernandes]. A Bruno le sale de forma natural. También a [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko y Bryan [Mbeumo]. A ellos les sale de forma natural. Tengo que aprender de ellos, y es algo que estoy aprendiendo esta temporada y en lo que mejoraré».

Sobre por qué acude a su capitán en busca de consejo, añadió: «Bruno es la persona con la que me gusta hablar cuando tengo algún pequeño problema o necesito el consejo de un jugador. Cuando necesito consejo sobre algo, siempre voy a hablar con Bruno porque habla italiano. Así que me resulta fácil preguntarle qué piensa y qué consejo puede darme. Creo que Bruno es el jugador que más me ha ayudado aquí. Pero, cuando Eric Bailly estaba aquí, también tenía una relación muy cercana con él. Después de Eric, creo que Bruno es quien más me ha ayudado desde que llegué a este club».