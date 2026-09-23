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«Quiero dejar huella»: Bruno Guimaraes revela su objetivo de ganar un título con el Arsenal antes de su soñado regreso a Brasil
Ganar títulos en el Emirates sigue siendo la prioridad
El centrocampista de 28 años ha comenzado con fuerza desde su mediático traspaso desde St James' Park, pero recientemente se tomó un momento para responder a las preguntas de largo recorrido sobre dónde podría terminar finalmente su carrera. Aunque el atractivo de su país sigue siendo fuerte, Guimaraes ha dejado claro que su futuro inmediato está firmemente ligado al norte de Londres. Hablando durante su concentración con Brasil, la combativa estrella admitió que contempla un regreso al fútbol sudamericano para el ocaso de su carrera, aunque se apresuró a matizar esos comentarios subrayando su actual compromiso con el Arsenal y su lucha por dominar la Premier League.
"Sí, me gustaría volver a Brasil, para jugar en Vasco [da Gama] o Athletico [Paranaense], equipos a los que tengo mucho agradecimiento. Pero, para ser sincero, ahora no estoy pensando en eso. Acabo de llegar al Arsenal, así que estoy muy centrado. Quiero ganar un campeonato allí, quiero jugar, quiero dejar mi huella con esta nueva camiseta. Pero, en última instancia, el futuro pertenece a Dios", dijo Guimaraes.
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Haciendo historia en Tyneside
Marcharse del noreste de Inglaterra no fue una decisión fácil para Guimaraes, que se había consolidado como una figura legendaria en el Newcastle. Durante su etapa en Tyneside, se convirtió en un símbolo del resurgir del club bajo la nueva propiedad y ayudó a poner fin a su larga sequía de títulos. Al recordar su etapa en el noreste, el brasileño expresó un enorme orgullo por lo que logró, especialmente por acabar con la larga espera del club por un gran trofeo. Cree que era el momento adecuado para un cambio de aires, pese al vínculo emocional que todavía siente con su antiguo club.
"El Newcastle es un club en el que tengo una historia muy bonita. Fui el primer capitán en ganar allí un título después de 70 años, junto a mis compañeros, así que dejamos nuestra huella en la historia del club. Ya llevaba casi 5 años en el club, sentía por dentro que necesitaba un nuevo desafío, estaba preparado para ello, y estoy muy agradecido al club por todo lo que me ha dado", explicó Guimaraes.
Listo para un nuevo desafío
Su fichaje por el Arsenal representa un importante salto adelante en términos de exigencia, ya que se incorpora a un equipo que actualmente reina como campeón de la Premier League y que busca mantener su lugar en la cima de la pirámide del fútbol inglés. El centrocampista reconoció que, aunque estaba preparado para un nuevo comienzo, siempre valorará el legado que dejó en St James' Park y el vínculo que construyó con la afición del Newcastle United.
"Ahora, empezar mi camino en el Arsenal, empezar bien, empezar con buen pie. Una nueva responsabilidad, que de verdad quería asumir. Tengo que centrarme, porque dejar una rutina a la que ya estaba acostumbrado en el club y empezar otra requiere un poco de tiempo, un poco de adaptación, pero creo que lo estoy haciendo bien. Estoy muy feliz e ilusionado por los nuevos retos".
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Próximo calendario con Brasil
Guimaraes y su compañero de club Gabriel Magalhaes afrontaron un arduo viaje para unirse a la selección de Brasil en Australia. La tarea inmediata consiste en dos partidos amistosos contra Australia el viernes 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane, antes de viajar a India para un último encuentro el 3 de octubre ante la selección local en Calcuta. Para Guimaraes, estos partidos son algo más que resultados; se trata de establecer la cultura que impulsará a Brasil hacia adelante.
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