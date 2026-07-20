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«Quiero dar las gracias a mí mismo»: Rodri, «sorprendido» por el éxito en el Mundial con España tras superar «una etapa difícil» y ganar el Balón de Oro
Una remontada para el recuerdo
Rodri, de 30 años, admitió estar atónito tras liderar a España al título mundial, apenas meses después de recuperarse de una grave lesión de rodilla. En septiembre de 2024 se rompió el ligamento cruzado anterior, poco antes de recibir el Balón de Oro.
Fue nombrado mejor jugador del Mundial 2026, superando a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la lucha por el Balón de Oro. Al recordar su regreso a la cima, afirmó: «Ahora mismo estamos un poco aturdidos, incluso yo mismo. No puedo expresarlo con palabras. Creo que ahora estamos como en una nube, pero, para mí, ha sido una época muy dura.
Quiero que las nuevas generaciones vean mi ejemplo y entiendan que, cuando caes, puedes levantarte. Esa es mi filosofía».
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Gratitud y confianza en uno mismo
El capitán de España reconoció el apoyo recibido para volver al campo, pero destacó la fortaleza mental necesaria tras su lesión. Tras llevar a su selección a la victoria 1-0 en la prórroga contra Argentina en la final, su liderazgo fue elogiado por compañeros y cuerpo técnico.
Tras recibir el trofeo, Rodri declaró: «A veces las cosas salen bien y otras no, pero siempre hay que ser positivos. Les dije a los chicos: “Salgamos a por todas”. Tenemos que plantarles cara, mirarlos a los ojos y ganar».
La vida te da el Mundial o no, pero fuimos valientes y yo lo fui cuando estaba de capa caída. Gracias a todos los que me ayudaron y, para ser sincero, también me doy las gracias a mí mismo por esos momentos».
Batiendo récords en la escena internacional
Más allá de los premios individuales, el liderazgo de Rodri ha llevado a esta generación española a la historia. Al vencer a Argentina, España alcanzó 38 partidos sin perder, un nuevo récord internacional.
Rodri atribuye el éxito en Norteamérica a la madurez adquirida desde la victoria en Berlín hace dos años. «La diferencia con la Eurocopa es la madurez que ha ganado este equipo», explicó el capitán. «Se ha forjado en el campo, día a día. Hemos enfrentado rivales muy distintos, sobre todo europeos, en momentos y partidos diferentes.
Y hemos sabido hacer frente a todos ellos, así que creo que hemos crecido en este sentido y esto dice mucho de una generación que está haciendo historia para nuestro país, como se puede ver, pero también por la forma en que lo hemos hecho».
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Crear una dinastía española
La victoria en la final de 2026 otorga a la selección masculina de España su segundo título mundial tras el de 2010. Aunque la estrella del Manchester City brilló individualmente, el esfuerzo colectivo dirigido por De la Fuente fue clave. El equipo mostró una sólida defensa —solo encajó un gol— sin renunciar a su estilo de posesión.
Para Rodri, el foco pasa ahora a su futuro en el club, pues su contrato en el Etihad Stadium entra en su último año, aunque su legado con la selección ya es irreprochable. Se ha convertido en el corazón de un equipo que une disciplina y talento.
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