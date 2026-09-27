Ronaldo se acerca rápidamente a un hito que supondría uno de los logros más extraordinarios de la historia del fútbol. A sus 41 años, el legendario delantero no muestra signos de bajar el ritmo, tras haber superado ya la barrera de los 900 goles. Actualmente, suma 979 goles en su carrera y el cinco veces ganador del Balón de Oro está a solo 21 tantos de alcanzar la monumental cifra de los 1.000.

Ronaldo ha disputado siete partidos con Al-Nassr en todas las competiciones esta temporada y ha marcado tres goles hasta ahora. El veterano delantero querrá aumentar su cuenta cuando juegue con Portugal ante Noruega en la Nations League este miércoles.