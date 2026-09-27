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«¡Quiero ayudarle!» - Joao Felix apunta a un papel icónico en la búsqueda de Cristiano Ronaldo de los 1.000 goles
La carrera por un hito histórico
Ronaldo se acerca rápidamente a un hito que supondría uno de los logros más extraordinarios de la historia del fútbol. A sus 41 años, el legendario delantero no muestra signos de bajar el ritmo, tras haber superado ya la barrera de los 900 goles. Actualmente, suma 979 goles en su carrera y el cinco veces ganador del Balón de Oro está a solo 21 tantos de alcanzar la monumental cifra de los 1.000.
Ronaldo ha disputado siete partidos con Al-Nassr en todas las competiciones esta temporada y ha marcado tres goles hasta ahora. El veterano delantero querrá aumentar su cuenta cuando juegue con Portugal ante Noruega en la Nations League este miércoles.
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Félix apunta a la asistencia definitiva
En una entrevista reciente con AS, Félix se mostró sincero sobre sus objetivos personales en relación con su legendario compatriota. Durante la conversación, dejó muy claras sus intenciones al afirmar: «Quiero darle una asistencia a Cristiano para su gol número 1.000». Esta ambición pone de relieve la sintonía entre ambos jugadores, que han pasado mucho tiempo juntos en la escena internacional.
Ronaldo participó el jueves en el debut de Portugal en la Nations League, donde el equipo de Jorge Jesus logró una victoria por 1-0 gracias a un gol decisivo de Félix. Encuadrada en el Grupo 4 de la Liga A, Portugal afrontará, tras el partido de hoy contra Noruega, otros dos encuentros durante la actual ventana internacional: una visita a Dinamarca el 1 de octubre, antes de volver a medirse con Noruega el 4 de octubre.
Un nuevo nivel de madurez
Felix está disfrutando de una etapa especialmente productiva. Elegido mejor jugador en el reciente triunfo liguero del Al-Nassr, el exdelantero del Atletico Madrid cree que ha dado un paso adelante significativo desde su llegada a Arabia Saudí en el verano de 2025. De hecho, el internacional portugués se ha consolidado como una figura central para el club, con 30 goles y 22 asistencias en 55 partidos entre todas las competiciones.
Al hablar de su crecimiento, Felix explicó: "Como jugador, me siento mejor. Entiendo mejor el juego, las diferentes fases de un partido. No es lo mismo tener 26 años que tener 20 o 21". Esta autoevaluación llega en un momento en el que atraviesa una racha positiva de forma, como demostró con su reciente gol contra Gales.
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Félix se sincera sobre la eliminación de Portugal en el Mundial
Felix también reflexionó sobre el fracaso de Portugal a la hora de cumplir con las expectativas en el reciente Mundial, donde sufrió una eliminación prematura en octavos de final tras una ajustada derrota por 1-0 ante España. Descartando las sugerencias de que la campaña fue un desastre absoluto, el delantero ofreció una visión pragmática de la eliminación al decir: «No. Naturalmente, queríamos llegar más lejos, pero bueno, jugamos contra España, que fue el mejor equipo del Mundial, y... Tuvimos el partido ahí mismo y al final marcaron ese gol. Así es el fútbol».
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