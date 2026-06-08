«Quiero a este Gavi»: al seleccionador español no le molesta que la combativa estrella del Barcelona haya dado una patada a sus propios compañeros tras ver cómo una entrada en el campo de entrenamiento provocaba un susto por una posible lesión de Rodri

El seleccionador español ha salido al paso de las críticas a Gavi tras viralizarse unas imágenes de una dura entrada a Rodri. El centrocampista del Barcelona pareció pisar el pie del jugador del Manchester City en un entrenamiento, lo que provocó malestar en el veterano y temores sobre una posible lesión de cara a los próximos compromisos en grandes torneos.

A pesar de la tormenta en redes, De la Fuente defendió esa intensidad y, en rueda de prensa el domingo, descartó fricciones internas o conducta imprudente del joven de 21 años.