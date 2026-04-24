«¿Quieres ser como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?». El superagente Jorge Mendes aconseja al joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, y a las estrellas del futuro

Mendes admite que desafía a sus clientes más jóvenes a elegir entre convertirse en leyendas o quedarse en la mediocridad. Recalca que los grandes iconos del fútbol también destacan por su conducta fuera del campo.

«Normalmente les pregunto: “¿Quieres ser como Cristiano Ronaldo o Messi también fuera del campo, o quieres ser…?”. No voy a dar nombres, pero esa es la diferencia», dijo Mendes a A Bola. «Me considero muy privilegiado. Cristiano es el mejor jugador de la historia y, al mismo tiempo, el mejor ejemplo fuera del campo. Este es el modelo que debemos transmitir a los niños».

Para él, el talento mundial depende más del «contexto adecuado» que del prestigio del club. Muchos jugadores se pierden por falta de minutos, pese a su talento.

«A menudo no elegimos el club más grande, sino el lugar donde puedan jugar y crecer», añadió. «Bajar de división puede ser mejor si se consiguen minutos. Sin oportunidades, el talento no sirve. Muchos jugadores se pierden por falta de contexto: pasan uno o dos años sin jugar y parece que no son buenos, pero el problema no es el talento, sino la oportunidad».