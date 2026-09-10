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Alvino Hanafi

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«¿Quieres que mienta o que diga la verdad?»: cómo el debate entre Carlo Ancelotti y Thiago Silva dejó al descubierto la fractura en la selección de Brasil

Brazil
T. Silva
C. Ancelotti

Carlo Ancelotti contra Thiago Silva se ha convertido en el gran tema de debate del fútbol brasileño tras un choque público por la selección de la convocatoria. Mientras Silva cuestionó si se puede simplemente deshacerse de todo el mundo, Ancelotti insistió en que no mira la edad a la hora de construir de cara al futuro.

  • Antiguos aliados del PSG chocan por el rumbo de Brasil

    Ha estallado un desacuerdo público entre Carlo Ancelotti y su exdefensa Thiago Silva por la reconstrucción de la selección brasileña. Ambos disfrutaron anteriormente de una relación exitosa en el Paris Saint-Germain durante la temporada 2012-13, donde Ancelotti calificó célebremente a Silva como "el mejor defensa del mundo" a lo largo de 34 apariciones.

    Sin embargo, su historia compartida no impidió que Silva criticara duramente la decisión de Ancelotti de depurar a las figuras veteranas tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial.

    El debate se produjo cuando Ancelotti anunció una convocatoria de 26 jugadores con diez futbolistas que militan en el campeonato nacional para los amistosos contra Australia e India.


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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Silva advierte contra una purga rápida al estilo europeo

    En declaraciones a Radio Tupi, tras la victoria de Fluminense sobre Platense en la Copa Libertadores, Silva sostuvo que el fútbol internacional exige una transición mucho más gradual. El veterano, internacional en 113 ocasiones, que fue omitido de la reciente convocatoria para la Copa del Mundo pese a una sólida cesión en el FC Porto, insistió en que la experiencia sigue siendo vital.

    «¿Quieres que mienta o que diga la verdad? No se puede descartar a jugadores que tienen 31, 32 o 33 años», declaró Silva. «En la selección brasileña, las cosas tienen que hacerse paso a paso. No puedes deshacerte de todo el mundo y traer jugadores nuevos».

    «Él viene del fútbol europeo, donde es más fácil hacer cambios», añadió Silva. «Aquí no funciona así. No estoy de acuerdo con ello, pero él es quien manda».

  • Ancelotti resta importancia a las críticas y expone su visión

    Ancelotti respondió directamente a los comentarios de Silva durante su rueda de prensa en la sede de la CBF en Río. El técnico italiano restó importancia a la crítica con un simple «No miro», antes de aclarar su estrategia para la próxima ventana internacional.

    Subrayó que, aunque los amistosos sirven para evaluar perspectivas de futuro, la edad biológica nunca impedirá que un veterano cualificado juegue en grandes torneos.

    «Para los objetivos que tenemos en estos amistosos, es una lista equilibrada», explicó Ancelotti. «Normalmente no miro la edad de los jugadores. Ahora mismo, la prioridad son los jugadores jóvenes. Pero si un jugador de 34 o 35 años está preparado para jugar una competición importante, estará en la selección».


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  • imago-sport-1062854952.jpgBrazil Photo Press

    Diez posibles debutantes lideran la nueva era de Brasil

    Ancelotti respaldó su apuesta por la juventud al dar las primeras convocatorias con la absoluta a diez jugadores sin internacionalidades y menores de 30 años. Los porteros Hugo Souza, Pedro Morisco y Otavio encabezan la nueva hornada junto a los defensas Arthur Dias, Jair, Mauro Junior, Matheuzinho y Vitor Reis, del Manchester City.

    En el centro del campo, Breno Bidon y Gabriel Bontempo recibieron su primera convocatoria, uniéndose a estrellas consolidadas como Vinicius Junior, Endrick, Estevao y Raphinha.

    Brasil se enfrentará a Australia el 25 y el 29 de septiembre antes de medirse a India en Calcuta el 3 de octubre para poner en marcha su nueva era.

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