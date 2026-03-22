«Quieren que Cristiano gane ese título»: declaraciones de un excompañero de la selección portuguesa sobre Ronaldo y el Mundial

Si está en forma, Ronaldo capitaneará a su selección en otro gran torneo este verano. Martínez ha dado a entender que le dará un puesto en el once inicial, ya que no hay motivo para dejar fuera al mejor de todos los tiempos de unos planes tan ambiciosos.

Portugal cuenta con suficiente talento a su disposición —incluidos jugadores de la talla de Rubén Dias, Bruno Fernandes y Vitinha— como para pensar que puede aspirar seriamente a la inmortalidad en el Mundial. Quaresma cree que todos los integrantes de la plantilla estarán deseosos de darlo todo por su capitán.

El temperamental exextremo, que disputó 80 partidos con Portugal, declaró al Daily Mail en la presentación de la equipación de Puma para el Mundial de 2026: «Ganaron la Liga de Naciones, así que eso es lo que digo. Tenemos más ganas de ganar porque Cristiano está ahí. Es su último Mundial y quieren que Cristiano gane ese título. Las expectativas son altas, muy altas, porque tienen la calidad necesaria para ello; si no la tuvieran, no tendríamos todas esas expectativas».