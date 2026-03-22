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«Quieren que Cristiano gane ese título»: declaraciones de un excompañero de la selección portuguesa sobre Ronaldo y el Mundial
Ronaldo se dirige a otro Mundial a los 41 años
Con 226 partidos internacionales y 143 goles en su haber, Ronaldo ha saboreado la gloria en la Eurocopa con Portugal y ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA en un par de ocasiones.
Actualmente se está recuperando de una lesión, lo que le ha impedido formar parte de la última convocatoria de Roberto Martínez, pero no ha dado señales de bajar el ritmo en la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr, donde mantiene su prolífico promedio goleador.
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¿Podrá Portugal llevar a Ronaldo a la gloria en el Mundial?
Si está en forma, Ronaldo capitaneará a su selección en otro gran torneo este verano. Martínez ha dado a entender que le dará un puesto en el once inicial, ya que no hay motivo para dejar fuera al mejor de todos los tiempos de unos planes tan ambiciosos.
Portugal cuenta con suficiente talento a su disposición —incluidos jugadores de la talla de Rubén Dias, Bruno Fernandes y Vitinha— como para pensar que puede aspirar seriamente a la inmortalidad en el Mundial. Quaresma cree que todos los integrantes de la plantilla estarán deseosos de darlo todo por su capitán.
El temperamental exextremo, que disputó 80 partidos con Portugal, declaró al Daily Mail en la presentación de la equipación de Puma para el Mundial de 2026: «Ganaron la Liga de Naciones, así que eso es lo que digo. Tenemos más ganas de ganar porque Cristiano está ahí. Es su último Mundial y quieren que Cristiano gane ese título. Las expectativas son altas, muy altas, porque tienen la calidad necesaria para ello; si no la tuvieran, no tendríamos todas esas expectativas».
Ronaldo está decidido a igualar los logros de Messi
Ronaldo vio cómo su eterno rival, Messi, conquistaba el mundo con Argentina en 2022. Kleberson, su antiguo compañero en el Manchester United, declaró recientemente a GOAL que CR7 está desesperado por saciarse esa necesidad: «En su interior probablemente piensa: “Dios mío, tengo que ganar el Mundial, no puedo terminar mi carrera así”».
«Tiene que trabajar duro. No es solo él, son otros jugadores. Probablemente Neymar también esté pensando: “Messi tiene un Mundial, yo no”. [Erling] Haaland también, puede que no llegue a ganar un Mundial. Es algo que llevan dentro los jugadores, dentro de estos grandes futbolistas.
«Fíjate en Adriano: es un gran nombre en Brasil, en Italia jugó a un gran nivel, pero no ha ganado el Mundial. El Mundial a veces es justo, a veces injusto. Creo que esos chicos me miran y piensan: “¡Dios mío, no puedo creer que Kleberson tenga un Mundial y yo no!”. No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero he ganado el Mundial!»
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Ronaldo inspira a la próxima generación de talentos
Quaresma no pudo ayudar a Ronaldo a cruzar esa línea durante su etapa como jugador, pero sí formó parte de la selección triunfadora de la Eurocopa 2016. Espera que se pueda conquistar el título mundial y que una nueva generación de talentos portugueses se sienta inspirada para seguir los pasos de los más ilustres.
La exestrella de 42 años del Sporting, Oporto, Barcelona, Chelsea y Besiktas añadió: «Estoy muy orgulloso de ver a los jugadores que jugaron conmigo ganar un título tan importante para nuestro país. Creo que ganar un Mundial es el sueño de todos nosotros.
«Ya hemos ganado un título europeo y ahora (el objetivo) es ganar un Mundial. Creo que es la guinda del pastel porque siempre lo soñamos, pero nunca lo conseguimos. Y la realidad es que, en este equipo, esta generación ha dado mucha esperanza a nuestro país».
Portugal comenzará su andadura en el Grupo K del Mundial de 2026 contra el ganador de la repesca interconfederativa el 17 de junio. Permanecerá en Houston, Texas, para enfrentarse a Uzbekistán antes de viajar a Miami para medirse a Colombia.
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