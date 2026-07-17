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AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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«Quiere volver a casa»: el NYCFC confirma el interés por Christian Pulisic; Antoine Griezmann acepta el reto de Orlando: cinco conclusiones del evento «Next Chapter» de la MLS

FEATURES
Major League Soccer
New York City FC
Orlando City
A. Griezmann
AC Milán
C. Pulisic
T. Ream
USA
M. Freese

La MLS regresó el jueves. El comisionado Don Garber, directivos y jugadores hablaron sobre el impulso del Mundial 2026, el futuro de Christian Pulisic y los próximos pasos.

NUEVA YORK — A cuatro días de que termine el Mundial 2026, el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, ve el lado positivo de una antigua decepción.

Garber integró, junto al expresidente Bill Clinton, el comité que buscaba traer el Mundial 2022 a Estados Unidos, finalmente otorgado a Catar.

«Fue uno de los peores momentos de mi carrera cuando se abrió ese sobre», declaró Garber en el evento «The Next Chapter» de la MLS.

Sin embargo, al ver que el Mundial de 2026 ha superado casi todas las expectativas, Garber cree que el retraso de cuatro años benefició al fútbol estadounidense, pues dio a la MLS más tiempo para incorporar clubes, atraer mejores jugadores y mejorar sus instalaciones.

«El fracaso no es fatal», afirmó. «Esa energía sirvió para centrar a nuestra liga, para que la Federación [de Fútbol de EE. UU.] se dinamizara y para que el fútbol femenino se reorganizara… y ahora mirad dónde estamos».

Tras el parón de siete semanas por el Mundial, Garber quiere que la atención se centre en lo que la liga ha construido —desde su joven talento emergente hasta su creciente plantilla de estrellas mundiales— y en cuál será su próximo paso.

En la presentación le acompañaron directivos, entrenadores y jugadores para debatir el futuro de la MLS. GOAL resume los puntos clave.

  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Griezmann ya está aquí

    Si sigues el fútbol, la llegada de Antoine Griezmann a la MLS no te sorprende. Se le vincula con la liga desde hace una década y siempre ha mostrado su pasión por la cultura y los deportes estadounidenses. Tras algunos intentos fallidos, sobre todo con el LAFC, el jueves por la tarde visitó la sede de la MLS para anunciar su fichaje.

    «Siempre ha sido un sueño terminar mi carrera aquí, en Estados Unidos, y quería llegar en plena forma física y mental», afirmó.

    Griezmann llega tras marcar siete goles y dar cuatro asistencias en La Liga, y llevar al Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey, donde cayeron ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. El referente de Francia y del Atlético admitió que la propiedad y la directiva de Orlando lo convencieron con su proyecto.

    «Tras reunirme con Mark Wilf (propietario) y Ricardo Moreira (director deportivo), me enamoré de la filosofía del club y mi mujer, de la ciudad. Entonces pensamos que era el momento perfecto para dar el paso y hacerlo realidad».

    Además, se mostró entusiasmado con la MLS y el futuro del fútbol en Estados Unidos tras el Mundial de 2026.

    «La competición y la calidad de los jugadores que llegan aquí no dejan de mejorar, y el nivel de los partidos lleva años aumentando», señaló. «Hay muchos jugadores jóvenes que pasan de la MLS a Europa y jugadores de talla mundial que vienen aquí a jugar.

    «Esto es fantástico para nuestra liga. El Mundial también inspira a los niños estadounidenses a disfrutar del fútbol y a empezar a dar patadas al balón, y esperamos ofrecer jugadas espectaculares para seguir motivándolos a jugar».

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    El interés del NYCFC por Pulisic es real

    A principios de mes se informó que el NYCFC busca fichar a Christian Pulisic, pero la resistencia del AC Milan complica la operación. Con 27 años y en el último año de su contrato, el club neoyorquino puede negociar un precio menor o esperar a enero, cuando el jugador podrá firmar un precontrato.

    El NYCFC confirmó su interés el jueves y no descartó fichar a una de las figuras más destacadas del fútbol estadounidense para inaugurar la era del Etihad Park. El club anunció que su nuevo estadio abrirá el 17 de julio de 2027.

    «Buscamos a los mejores jugadores», afirmó Brad Sims, director ejecutivo del NYCFC. «Pulisic sería fantástico en Estados Unidos, en la MLS y, por supuesto, en Nueva York».

    El defensa Kevin O’Toole, que acaba de renovar, lo secundó.

    «Es un jugador de gran calidad, y siempre que tu club se vincula con un jugador así, lo recibirías con los brazos abiertos», declaró O’Toole a GOAL. «Creo que, además, encajaría especialmente bien en nuestro sistema de juego. Nos gustan los extremos habilidosos, con mucha energía y capacidad de trabajo. Si se diera, sería fantástico para el club y coincidiría con la inauguración del estadio».

    Sims añadió que el club quiere aprovechar el impulso del Mundial y su nuevo estadio de 780 millones de dólares.

    «No veo por qué un jugador que ya haya decidido venir a la MLS no querría venir a Nueva York, sobre todo con todo lo que estamos haciendo y construyendo lo que creemos que será la mejor instalación deportiva del país», afirmó. «Lo que probablemente falta es ese jugador estrella».

    Eso sí, Sims aclaró que no buscan solo un nombre para carteles, sino jugadores que estén cerca de su mejor momento o entrando en él. Citó el fichaje de Bénie Traoré como ejemplo de potencial, y reiteró que el NYCFC quiere aprovechar las tres plazas de jugador designado con una estrella consolidada.

    «En última instancia, si tienes tres jugadores designados… alguien que ya haya pasado su mejor momento no nos resulta tan atractivo, a menos que pueda aportar en el terreno de juego y sea excelente fuera de él», afirmó Sims.

    Reconoce que aún hay obstáculos importantes antes de que el NYCFC pueda fichar a Pulisic.

    «Si le preguntas a cualquiera de mis 29 homólogos de la liga si estarían interesados en tener a Christian Pulisic en el equipo, estoy bastante seguro de que obtendrías 29 [otros] “síes”», dijo Sims. «Nos encantaría tenerlo, sí. ¿A cualquier otro equipo de la MLS le encantaría tenerlo? Estoy seguro. Sin embargo, el AC Milan no quiere cederlo, así que la operación está parada por ahora.

    «Estamos convencidos de que Christian querrá jugar en la MLS y volver a casa. Cuando eso ocurra, esperamos que el New York City FC esté en lo más alto de su lista».


  • Kevin O'Toole and Matt Freese NYCFCNYCFC

    O'Toole expresa su solidaridad con Freese

    Antes del último partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Bélgica, Matt Freese sorprendió con sus actuaciones en los cuatro primeros encuentros. Sin embargo, en los octavos de final un error suyo le costó a su equipo un tercer gol que sentenció el partido.

    O’Toole, amigo íntimo de Freese, quien narró su relación para GOAL en 2025, confía en que su compañero en el NYCFC se recuperará.

    «La realidad es que ha hecho un torneo increíble», afirmó O’Toole. «Creo que ahora es el portero con más victorias de la historia de Estados Unidos. Es el que más partidos ha dejado a cero. No creo que un solo momento pueda definir el legado de ningún jugador. Creo que jugó muchos minutos impecables en el Mundial. Y es el tipo de persona que reflexionará sobre algunos momentos concretos y volverá más fuerte.

    Puedo garantizarlo».

    Sus tres triunfos mundialistas son récord para un portero estadounidense, y sus dos vallas invictas lo igualan en la cima nacional.


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  • GarberMLS Soccer

    Podrían haber novedades al final de la temporada.

    El jueves, Garber elogió los avances de la MLS sin dar detalles concretos sobre su futuro. Sin embargo, señaló que podrían anunciarse más cambios antes de que termine la temporada. Aunque la liga reveló en noviembre su paso a un calendario de verano a primavera, sigue evaluando su estructura competitiva.

    «Tenemos el programa MLS 3.0, que incluye un nuevo calendario, más estadios, normas de plantillas y un formato de competición», afirmó Garber. «Todo se anunciará antes de que termine la temporada. Eso habla bien de la MLS. ¿Qué otra liga se pregunta: “¿Cómo puedo cambiar mi estructura?” Así somos».

    «Debemos analizar y aprovechar lo que mostró el Mundial: a la gente le encanta el fútbol tal como es. Quizá debamos acercarnos más a eso».


  • Tim ReamMLS Soccer

    Ream no está listo para dejar la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

    Tim Ream, de 39 años, aún no piensa retirarse. Su contrato con el Charlotte FC incluye una opción para 2027 y sigue dispuesto a jugar con la selección de Estados Unidos mientras compita con su club.

    Reconoce que la decisión no depende solo de él, pero no piensa retirarse del fútbol internacional antes de colgar las botas.

    «Tengo 39 años, así que no creo que me quede mucho tiempo», dijo Ream. «Voy a seguir jugando, pero, de nuevo, no depende de mí. Llevo mucho tiempo diciendo que no me retiraré de la selección hasta que me retire del fútbol».

    «No es porque crea que debo seguir o porque otros lo crean, sino porque no quiero rendirme hasta el final».