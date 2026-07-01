«Quiere venir»: Joan Laporta confirma la oferta del Barcelona por Julián Álvarez y acusa al Atlético de Madrid de ser «totalmente inflexible»

El interés del Barcelona por Álvarez se hizo público cuando el presidente del Barça confirmó una oferta «de club a club» tras una ceremonia de inauguración. Coincidió con las palabras del delantero tras la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en el Mundial, cuando declaró a ESPN: «He hablado con la gente del Atlético y lo mejor para todos es un traspaso para que yo pueda cumplir mi sueño».

Laporta ha rechazado cualquier implicación del Barça en esas declaraciones y ha asegurado: «Respetamos mucho al Atlético. Los tuits se publicaron antes de que Julián dijera que quería jugar en un grande; no mencionó al Barça. Algunos lo interpretaron así y otros no. No forzamos nada; fue el jugador. Ya lo seguíamos antes de que fichara por el City, pero entonces no pudimos pagarlo. Ahora hemos hecho una oferta, de club a club».



