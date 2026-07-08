«Quiere ser el que se luce»: Jude Bellingham se une a Wayne Rooney y Paul Gascoigne en el exclusivo club de los «presumidos» de Inglaterra

A pesar de su buen rendimiento en Norteamérica, se cuestionó la presencia de Bellingham en la convocatoria de Thomas Tuchel para otro gran torneo internacional.

Con Morgan Rogers presionando desde la posición de 10 —y con Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White en casa—, toda la responsabilidad recayó sobre el «galáctico» del Real Madrid.

Tras su icónica celebración del «¿quién más?» en la Euro 2024, Bellingham calló a los escépticos. Abrió su cuenta goleadora en el Mundial 2026 al devolver la ventaja a Inglaterra en el 4-2 sobre Croacia.

También rompió el empate ante Panamá y luego brilló en octavos contra México: un doblete relámpago en el Azteca, a gran altitud y ante una afición ferviente, impulsó a los Tres Leones hacia uno de sus triunfos más recordados en el torneo de la FIFA.