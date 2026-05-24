«Quiere sacar el máximo partido a su contrato»: Harry Kane lanza un mensaje claro al Bayern de Múnich en la partida por la renovación

El Bayern quiere renovar al jugador de 32 años y, según el director deportivo Max Eberl, las negociaciones se intensificarán al final de la temporada. El objetivo es llegar a un acuerdo antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca a mediados de junio.

Sin embargo, Kane ha enfriado las expectativas de un acuerdo rápido: «Ahora no es el momento de hablar. Estamos tranquilos; primero queremos jugar la temporada y, si es posible, el Mundial». También subrayó: «Ambas partes están muy contentas la una con la otra».

Además, el delantero explicó que es «una persona abierta y sincera. Mantendré conversaciones sinceras con los responsables. Y estoy seguro de que ellos también hablarán conmigo con sinceridad. Pero esas son conversaciones que tendremos otro día».