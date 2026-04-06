Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia de Alemania, afirma que la renovación anticipada del contrato de Nico Schlotterbeck con el BVB se ve obstaculizada por la exigencia de incluir una cláusula de rescisión para este mismo verano.
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«Quiere que se incluya a toda costa»: Lothar Matthäus habla de la controvertida exigencia de Nico Schlotterbeck en las negociaciones contractuales con el BVB
En Sky 90, el jugador de 65 años explicó: «Quiere a toda costa que se incluya la cláusula de rescisión tras el Mundial. Con la esperanza de volver a ponerse en el punto de mira tras el Mundial, como titular en la defensa central si la selección alemana tiene éxito, para que al final quizá tenga la oportunidad de fichar por un club aún más grande, con un reconocimiento posiblemente mayor del que tiene en el Dortmund».
Sin embargo, los detalles de la posible cláusula aún no están del todo claros. «Creo que eso todavía se está debatiendo un poco. Y sé que el Dortmund estaría dispuesto a concederle esa cláusula de rescisión», afirmó Matthäus.
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El contrato de Nico Schlotterbeck con el BVB se extiende hasta 2027
El contrato de Schlotterbeck con el Borussia Dortmund se extiende hasta el verano de 2027. Los «amarillos y negros» llevan meses intentando renovarlo, hasta ahora sin éxito. En los últimos días, el tema volvió a estar en boca de todos cuando el defensa central desmintió que hubiera un acuerdo inminente tras el partido internacional de la selección alemana contra Ghana. Entre otras cosas, señaló que había negociado durante mucho tiempo con el antiguo director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, pero que ahora tenía que hablar con su sucesor, Ole Book.
Dicha conversación tuvo lugar el pasado miércoles, tal y como confirmó Book tras la victoria por 2-0 del Dortmund el sábado por la noche en la Bundesliga. Y Schlotterbeck matizó sus declaraciones de principios de semana al subrayar: «Quería dejarlo claro porque, naturalmente, se había dicho mucho en mi contra. Si un medio escribe que voy a firmar esta semana y luego no lo hago, quedo en ridículo. No puedo contentar a nadie».
Además, el defensa de 26 años añadió: «Tuve una buena conversación con Lars (Ricken, nota del editor) y Ole. Seguiremos hablando esta semana. Entonces, creo que no tardaré mucho en tomar una decisión».
¿Se va a llevar a cabo rápidamente la ampliación de Schlotterbeck?
Sin embargo, según informa el diario *Bild*, hay dos factores que apuntan ahora a que el fichaje podría cerrarse rápidamente. Por un lado, Schlotterbeck tiene la impresión de que, con su «táctica dilatoria, corre el riesgo de perder el gran crédito de que goza entre la afición». Y, por otro, ningún club de primera línea se ha tomado «realmente en serio» el intento de ficharlo.
Se dejaría abierta la puerta trasera para un traspaso a un gigante europeo con la cláusula de rescisión mencionada por Matthäus, en forma de una indemnización por traspaso fijada en una cantidad no demasiado elevada.
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Estadísticas de Nico Schlotterbeck en el BVB
Partidos disputados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 155 10 18 26 3