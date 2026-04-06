«Quiere que se incluya a toda costa»: Lothar Matthäus habla de la controvertida exigencia de Nico Schlotterbeck en las negociaciones contractuales con el BVB

El contrato de Schlotterbeck con el Borussia Dortmund se extiende hasta el verano de 2027. Los «amarillos y negros» llevan meses intentando renovarlo, hasta ahora sin éxito. En los últimos días, el tema volvió a estar en boca de todos cuando el defensa central desmintió que hubiera un acuerdo inminente tras el partido internacional de la selección alemana contra Ghana. Entre otras cosas, señaló que había negociado durante mucho tiempo con el antiguo director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, pero que ahora tenía que hablar con su sucesor, Ole Book.

Dicha conversación tuvo lugar el pasado miércoles, tal y como confirmó Book tras la victoria por 2-0 del Dortmund el sábado por la noche en la Bundesliga. Y Schlotterbeck matizó sus declaraciones de principios de semana al subrayar: «Quería dejarlo claro porque, naturalmente, se había dicho mucho en mi contra. Si un medio escribe que voy a firmar esta semana y luego no lo hago, quedo en ridículo. No puedo contentar a nadie».

Además, el defensa de 26 años añadió: «Tuve una buena conversación con Lars (Ricken, nota del editor) y Ole. Seguiremos hablando esta semana. Entonces, creo que no tardaré mucho en tomar una decisión».