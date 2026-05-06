A pesar de haber alcanzado los 100 partidos con el Real Madrid —con 85 goles y 11 asistencias—, crecen los rumores sobre su relación con los compañeros. Sin embargo, el club descarta su salida. Romano desmintió los rumores de traspaso: «No es el mejor momento; ver a Mbappé de vacaciones mientras el equipo sufre refleja la situación, pero no exageremos», afirmó. Y añadió: «No digamos que la relación entre el Real Madrid y Mbappé se ha roto. No digamos que lo de Mbappé y el Real Madrid se ha acabado. Ni siquiera se plantea su salida en verano. No hay nada de eso. Hay otras complicaciones en el club».