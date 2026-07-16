¡Quiere ir al BVB a toda costa! El «genio del fútbol» que superó a Lamine Yamal y rompió el corazón a toda una nación

Dos años y medio después, el joven talento griego regresó, en parte porque Kindermans se distanció de su club de toda la vida y dimitió en enero de 2024. Curiosidad: desde hace dos semanas trabaja de nuevo en el Anderlecht como director técnico de las categorías inferiores.

Poco antes de su salida del club de Bruselas, ocurrió algo histórico: el 1 de septiembre de 2023 Karetsas marcó su primer gol con el Jong Genk en Segunda División —con su pie derecho, el menos hábil— y se convirtió en el goleador más joven del fútbol profesional belga. El rival fue el RSC Anderlecht.

Ya en su debut, con solo 15 años —criado a 200 metros del estadio del KRC—, había dado la asistencia del gol de la victoria. Ambos logros batieron récords belgas de precocidad. En el filial del Genk fue titular en los nueve primeros partidos de liga. «Esperaba jugar de vez en cuando con el Jong Genk a partir de los 16 años. Pero no esperaba ser titular ya», declaró entonces al periódico Het Belang van Limburg.