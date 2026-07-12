Sin embargo, parece que eso no basta al Wolfsburgo. Los Lobos rechazaron la oferta y, al parecer, piden unos 25 millones de euros por el jugador de 21 años, una suma que, según el diario *Bild*, el VfB no está dispuesto a pagar.

Por ahora no hay avances en la negociación. Al jugador le atrae fichar por el Stuttgart. Tras el descenso del Wolfsburgo, Pejcinovic seguiría en la Bundesliga y jugaría la Liga de Campeones con el VfB. Además, le atrae la idea de trabajar con el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, experto en formar jóvenes, y le motiva estar más cerca de su ciudad natal, Múnich.