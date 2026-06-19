«Aquí ha surgido un amor», afirmó el joven de 29 años en una entrevista en el canal de YouTube «Hstryagency». «Me gustaría terminar mi carrera aquí y quedarme para siempre».
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«Quiere convertirse en una leyenda»: ¿Se quedará Deniz Undav para siempre en el VfB Stuttgart?
Undav renovó hace semanas con el Stuttgart hasta 2029. Es ahora el mejor pagado del club: cobra 5,5 millones de euros al año más una prima de fichaje de cuatro millones.
A pesar de los rumores de salida, renovar le pareció lógico: «Quiero convertirme en una leyenda, tío», subrayó.
Según sus propias declaraciones, el jugador de 29 años renunció a una gran cantidad de dinero para firmar el contrato. «En invierno podría haber fichado por otro club sin coste de traspaso. Habría obtenido una prima de fichaje mayor y un sueldo más alto», explicó Undav, quien, sin embargo, nunca se planteó marcharse del VfB: «Me enamoré rápidamente del club, de la afición y de la gente de aquí. Simplemente me siento a gusto. Y, además, no es que nos vayamos a morir de hambre».
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Undav: «¿Por qué iba a dejarlo?»
El delantero habló sobre las negociaciones: «Todo el mundo sabe que me siento a gusto en Stuttgart. He pasado aquí tres años maravillosos. Por eso pensé: “¿Por qué iba a irme de aquí?”. Siempre les he dicho a mis agentes que quería quedarme aquí».
Undav llegó al Stuttgart en la 2023/24, primero cedido por el Brighton & Hove Albion y, tras pagar más de 26 millones de euros, fichó de forma definitiva.
Bajo la dirección de Sebastian Hoeneß, se ha convertido en un jugador clave: la temporada pasada sumó 39 puntos (25 goles y 14 asistencias) en 46 partidos, y quedó segundo en la tabla de goleadores de la Bundesliga con 19 tantos, solo por detrás de Harry Kane.
Ahora disputa el Mundial con Alemania: ante Curazao (7-1) marcó un gol y dio dos asistencias, por lo que Julian Nagelsmann podría incluirlo en el once contra Costa de Marfil el domingo a las 22:00.