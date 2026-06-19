«Quiere convertirse en una leyenda»: ¿Se quedará Deniz Undav para siempre en el VfB Stuttgart?

Undav renovó hace semanas con el Stuttgart hasta 2029. Es ahora el mejor pagado del club: cobra 5,5 millones de euros al año más una prima de fichaje de cuatro millones.

A pesar de los rumores de salida, renovar le pareció lógico: «Quiero convertirme en una leyenda, tío», subrayó.

Según sus propias declaraciones, el jugador de 29 años renunció a una gran cantidad de dinero para firmar el contrato. «En invierno podría haber fichado por otro club sin coste de traspaso. Habría obtenido una prima de fichaje mayor y un sueldo más alto», explicó Undav, quien, sin embargo, nunca se planteó marcharse del VfB: «Me enamoré rápidamente del club, de la afición y de la gente de aquí. Simplemente me siento a gusto. Y, además, no es que nos vayamos a morir de hambre».