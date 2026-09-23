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alisson juve grafica cmGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Quiénes son los mejores jugadores que acaban contrato en 2027: en enero ya pueden firmar por su próximo equipo, cuántas oportunidades para la Serie A

Serie A
Fichajes

La sorprendente llegada de David Alaba como agente libre al Udinese ha confirmado que, en efecto, el mercado está siempre abierto y que todo puede suceder en las próximas ventanas. Y la invernal se acerca a pasos agigantados: en enero los equipos podrán poner remedio a lo que no hicieron en verano, pero también podrán ya proyectarse hacia el mercado de fichajes 2027/2028.


Desde el 1 de enero de 2027, de hecho, los jugadores que terminan contrato podrán firmar, como agentes libres, con sus próximos equipos. Una oportunidad enorme para hacerse con futbolistas útiles de cara al futuro sin pagar el traspaso sino solo su salario. Y lo que se presenta es una lista repleta de grandes estrellas que dentro de pocas semanas ya podrían elegir su próxima aventura. Desde los grandes de Europa hasta los de la Serie A, pasando por jugadores excluidos de sus respectivos proyectos, ¡cuántas oportunidades se pueden encontrar en el mercado!

A continuación, la lista de los futbolistas que terminan contrato en 2027 y que, por tanto, pueden firmar gratis en enero por un nuevo equipo.


  • El jugador más importante que termina contrato, según los datos de Transfermarkt, sigue siendo Harry Kane, goleador del Bayern de Múnich, Bota de Oro y gran candidato al Balón de Oro. Su afortunada aventura en Baviera debería continuar, pero el inglés también podría decidir regresar a su país, quizá a su Tottenham. Su contrato todavía no ha sido renovado, pero podría haber novedades en las próximas semanas.


    ¿Y los demás? Son muchísimos los grandes jugadores que podrían no tener equipo en el verano de 2027. De Bruno Fernandes a Brahim Díaz, de Lisandro Martínez a Calvin Bassey, hasta Jean-Philippe Mateta, son muchos los top players ya vinculados en el pasado con nuestros clubes y que podrían encajar en la Serie A. Desde jugadores ya consagrados hasta los que están en rampa de lanzamiento, pasando por nuevos talentos como el portero de River Plate, Santiago Beltrán (que, sin embargo, termina contrato en diciembre de 2027), son muchos los nombres que podrían llegar a nuestro campeonato.


    Y también son muchos los perfiles que ya militan en la Serie A pero que tienen un futuro en el aire. Empezando por Christian Pulisic, que sí termina contrato en 2027, pero con una opción a favor del Milan para prolongarlo al menos hasta 2028. A la espera de una complicada renovación también está Hakan Çalhanoglu, cerebro del Inter, que podría estar dando sus últimos pasos con el club nerazzurro. Muchas nubes sobre el futuro también de varias certezas del Napoli como Meret y Anguissa y como Rrahmani, De Bruyne y Lobotka, con los que, sin embargo, el club tiene opciones por otro año. También corren riesgo de terminar contrato muchos top players de la Roma como Dybala, Hermoso y Pellegrini.

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  • Esta es la lista de los futbolistas más interesantes que terminan contrato:


    Santiago Beltran (p) River Plate

    Alisson (p) Liverpool

    Alex Meret (p) Napoli

    Thibaut Courtois (p) Real Madrid


    Harry Maguire (d) Manchester United

    Lisandro Martinez (d) Manchester United

    Calvin Bassey (d) Fulham

    Oumar Solet (d) Udinese (opción por otro año)

    Amir Rrahmani (d) Napoli (opción por otro año)

    Dodo (d) Fiorentina

    Virgil Van Dijk (d) Liverpool

    Fikay Tomori (d) Milan

    Emerson Palmieri (d) Marsella (opción por otro año)


    Bruno Fernandes (c) Manchester United (opción por otro año)

    Brahim Diaz (c) Real Madrid

    Hakan Calhanoglu (c) Inter

    Frank Anguissa (c) Napoli

    Takumi Minamino (c) Mónaco

    Stanislav Lobotka (c) Napoli (opción por otro año)

    Kristian Thorstvedt (c) Sassuolo

    Yasin Ayari (c) Brighton

    Adrian Bernabé (c) Parma

    Mateo Kovacic (c) Manchester City

    Nikola Vlasic (c) Torino (opción por otro año)

    Ruben Loftus-Cheek (c) Milan

    Kevin De Bruyne (c) Napoli

    Lorenzo Pellegrini (c) Roma


    Harry Kane (a) Bayern Múnich

    Christian Pulisic (a) Milan (opción por otro año)

    Jean-Philippe Mateta (a) Crystal Palace

    Cristiano Ronaldo (a) Al-Nassr

    Joao Felix (a) Al-Nassr

    Richarlison (a) Tottenham

    Kaoru Mitoma (a) Brighton

    Emiliano Buendia (a) Aston Villa

    Luka Jovic (a) AEK Atenas

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