Quiénes son los mejores jugadores que acaban contrato en 2027: en enero ya pueden firmar por su próximo equipo, cuántas oportunidades para la Serie A

El jugador más importante que termina contrato, según los datos de Transfermarkt, sigue siendo Harry Kane, goleador del Bayern de Múnich, Bota de Oro y gran candidato al Balón de Oro. Su afortunada aventura en Baviera debería continuar, pero el inglés también podría decidir regresar a su país, quizá a su Tottenham. Su contrato todavía no ha sido renovado, pero podría haber novedades en las próximas semanas.





¿Y los demás? Son muchísimos los grandes jugadores que podrían no tener equipo en el verano de 2027. De Bruno Fernandes a Brahim Díaz, de Lisandro Martínez a Calvin Bassey, hasta Jean-Philippe Mateta, son muchos los top players ya vinculados en el pasado con nuestros clubes y que podrían encajar en la Serie A. Desde jugadores ya consagrados hasta los que están en rampa de lanzamiento, pasando por nuevos talentos como el portero de River Plate, Santiago Beltrán (que, sin embargo, termina contrato en diciembre de 2027), son muchos los nombres que podrían llegar a nuestro campeonato.





Y también son muchos los perfiles que ya militan en la Serie A pero que tienen un futuro en el aire. Empezando por Christian Pulisic, que sí termina contrato en 2027, pero con una opción a favor del Milan para prolongarlo al menos hasta 2028. A la espera de una complicada renovación también está Hakan Çalhanoglu, cerebro del Inter, que podría estar dando sus últimos pasos con el club nerazzurro. Muchas nubes sobre el futuro también de varias certezas del Napoli como Meret y Anguissa y como Rrahmani, De Bruyne y Lobotka, con los que, sin embargo, el club tiene opciones por otro año. También corren riesgo de terminar contrato muchos top players de la Roma como Dybala, Hermoso y Pellegrini.