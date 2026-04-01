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England unanswered questions 16.9Getty/GOAL
Richard Martin

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¿Quién sustituirá a Harry Kane? ¿Se merece Phil Foden un puesto en el equipo? Y seis preguntas que Thomas Tuchel aún debe responder tras la decepcionante concentración de Inglaterra previa al Mundial

Analysis
England
T. Tuchel
P. Foden
H. Kane
M. Rashford
H. Maguire
FEATURES
A. Gordon
N. O'Reilly
J. Stones

Se suponía que los dos últimos partidos de Inglaterra en casa antes del Mundial de 2026 iban a ser la despedida perfecta para los hombres de Thomas Tuchel antes de partir hacia Norteamérica. Sin embargo, en lugar de ser despedidos con flores, los Tres Leones abandonaron el campo de Wembley entre abucheos tras caer por 1-0 ante Japón el martes, tras el poco inspirador empate contra Uruguay cuatro días antes.

Inglaterra echó en falta al capitán Harry Kane y al pivote del centro del campo Declan Rice, así como a Jude Bellingham y Bukayo Saka, pero eso no fue excusa para sus pésimas actuaciones en ambos partidos. Los encuentros supusieron un golpe de realidad para el equipo de Tuchel, que había disfrutado de una fase de clasificación en la que batió récords, pero que nunca se había visto realmente puesto a prueba.

Tuchel debería asumir gran parte de la culpa por estas actuaciones, ya que convocó una plantilla sobredimensionada y experimentó mucho más de lo necesario tan cerca de un torneo que definirá cómo se valora su mandato y podría determinar si sigue o no en el cargo para la Eurocopa 2028, a pesar de haber firmado un nuevo contrato.

GOAL analiza las seis preguntas que el entrenador aún no ha respondido tras una fase de clasificación totalmente decepcionante...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Quiénes son los sustitutos de Kane?

    La pregunta de qué haría Inglaterra sin Kane ha perseguido al equipo a lo largo de toda la fase de clasificación, ya que el capitán marcó ocho goles en ocho partidos. La esperanza era que pudieran encontrar la respuesta contra Uruguay, cuando Kane descansó, mientras que Tuchel tuvo una segunda oportunidad cuando Kane se retiró del partido contra Japón por una lesión sufrida en un entrenamiento. Huelga decir que no encontraron la solución.

    Dominic Solanke trabajó duro contra Uruguay, pero con escasos resultados, y no supo aprovechar al máximo sus ocasiones de gol. Phil Foden, por su parte, se esforzó como falso nueve contra Japón en un papel para el que sigue sin estar preparado.

    Resultó desconcertante que Tuchel no volviera a alinear a Solanke el martes, ni mantuviera a Dominic Calvert-Lewin tras su breve aparición contra Uruguay. Y a pesar de que le quedan dos amistosos más antes del torneo, contra Costa Rica y Nueva Zelanda, una vez que Inglaterra aterrice en Estados Unidos en junio, el seleccionador inglés no está más cerca de saber quién es su mejor alternativa a Kane en caso de que el máximo goleador de la historia de Inglaterra sufra otra lesión.

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    ¿Tiene Foden algún papel que desempeñar?

    Foden parece tener nueve vidas como internacional con Inglaterra y, a pesar de que últimamente apenas ha tenido oportunidades como titular en el Manchester City, además de su pobre rendimiento con la camiseta de los Tres Leones, fue titular en los dos amistosos de marzo —el único jugador que lo hizo—. Se mostró ineficaz y poco inspirador en todo momento, y pareció especialmente perdido en el papel de «falso nueve» contra Japón, en ausencia de Kane.

    El hecho de que Tuchel alineara a Foden en una posición en la que apenas ha jugado con el City pareció una admisión de que quiere meter a la fuerza en su equipo a este jugador de gran talento pero lamentablemente fuera de forma, y de que no está dispuesto a dejarlo fuera de la convocatoria, una decisión que parece cada vez más obvia con cada partido que juega con su selección.

    Inglaterra no anda escasa de opciones en el centro del campo ofensivo, y teniendo en cuenta el mísero balance de Foden —cuatro goles en 48 partidos— y su letanía de actuaciones decepcionantes, parece que pueden prescindir de él este verano.

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    ¿Qué defensas centrales veteranos merecen un puesto?

    A pesar de los comentarios poco halagadores de Tuchel sobre Harry Maguire antes del partido contra Japón, fue precisamente el veterano central quien estuvo a punto de empatar el partido contra los Samuráis Azules tras salir desde el banquillo. Fue un recordatorio más de la gran amenaza que supone Maguire a balón parado y puso de manifiesto por qué debería ir al Mundial, aunque no sea el primer candidato para ser titular.

    Su sólida actuación contra Uruguay, donde destacó sobre todo por sus tradicionales cualidades defensivas, ya había reforzado el argumento para reservarle un asiento en el avión.

    El mero hecho de que Maguire estuviera disponible para los dos partidos debería situarlo por delante de John Stones, que ni siquiera ha jugado un partido de la Premier League desde diciembre debido a sus persistentes problemas de lesiones, que de hecho le obligaron a retirarse de esta concentración.

    Dan Burn, el mayor de los tres veteranos centrales en liza, jugó un total de siete minutos en los dos partidos y, aunque ha demostrado ser muy resistente, carece de la experiencia internacional de Stones y Maguire y no aporta nada diferente.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Quiénes son los laterales titulares?

    No fueron dos buenos partidos para los laterales de Inglaterra. Ben White fue a la vez héroe y villano contra Uruguay, y luego sufrió ante el peligroso jugador japonés Keito Nakamura, además de fallar en sus centros cuando se incorporaba al ataque. Nico O'Reilly no aportó mucho en ataque por la otra banda, sobre todo si lo comparamos con su impresionante actuación anterior en Wembley, en la final de la Carabao Cup, aunque Lewis Hall causó una buena impresión tras salir desde el banquillo. Contra Uruguay, Djed Spence lo hizo mejor que Tino Livramento de los dos laterales titulares.

    Los amistosos de marzo no lograron aclarar quiénes deberían ser los laterales titulares de Inglaterra en su primer partido del Mundial contra Croacia el 17 de junio. El lateral derecho favorito de Tuchel parece ser Reece James, cuyos problemas de lesiones de larga duración volvieron a pasarle factura hace dos semanas, cuando sufrió una lesión en el tendón de la corva.

    Si recupera la forma física en el plazo de un mes, es probable que conserve su puesto en el equipo, mientras que la lucha por el lateral izquierdo parece ser entre Hall y O'Reilly. Pero de todos los aspirantes a estos dos puestos cruciales, ninguno supo aprovechar el momento.

  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    ¿Quién debería llevar el dorsal número 10?

    La ausencia de Bellingham en la concentración de octubre parecía haber mermado su estatus como estrella de la selección inglesa, pero, curiosamente, el hecho de que se haya perdido estos dos partidos por precaución ante una lesión ha jugado a su favor. Bellingham se incorporó a la concentración para continuar con su rehabilitación tras un reciente problema en los isquiotibiales, pero Tuchel consideró demasiado arriesgado darle minutos en ninguno de los dos encuentros.

    Esto significó que el jugador del Real Madrid no participó en estos dos partidos decepcionantes, mientras que Foden se esforzó en el puesto de número 10 contra Uruguay antes de que Cole Palmer no lograra crear mucho peligro contra Japón. Morgan Rogers, por su parte, tuvo altibajos en la banda derecha.

    Inglaterra tiene un gran exceso de talento en el puesto de número 10 sobre el papel y, sin embargo, ninguno de ellos está jugando bien en este momento. Así que, a pesar de que la madre de Tuchel encuentra a Bellingham «repulsivo», puede que sea la mejor opción del seleccionador este verano.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Deberían ser titulares Rashford o Gordon en la banda izquierda?

    Tuchel tomó la decisión lógica de alternar a sus dos mejores extremos izquierdos en estos partidos, alineando a Rashford contra Uruguay y a Gordon contra Japón, con el fin de hacerse una idea más clara de quién debería ser titular en la banda en el ataque.

    Al igual que muchos de sus compañeros en estos dos amistosos, ninguno de los dos jugadores logró coger ritmo, aunque si hubiera que elegir un ganador, ese sería Rashford, ya que al menos generó algo de emoción con sus internadas contra Uruguay y en los 19 minutos que disputó contra Japón tras salir desde el banquillo.

    Un argumento en contra de que Rashford sea titular es que ya no es titular en el Barcelona, aunque eso no parece haber afectado a su forma física ni a su agudeza, mientras que ser suplente en el Blaugrana, dada su gran variedad de opciones en ataque, dista mucho de ser el mayor de los insultos.