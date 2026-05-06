¿Quién se marcha del Arsenal? Los Gunners planean ventas este verano tras gastar 267 millones de libras en 2025, y Mikel Arteta se prepara para actuar

Según Sky Sports, el Arsenal goza de una sólida situación financiera tras clasificarse para la final de la Liga de Campeones al vencer 1-0 al Atlético de Madrid. Este resultado ha elevado sus ingresos en premios de la UEFA esta temporada a 122 millones de libras (166 millones de dólares), que podrían convertirse en 132 millones si ganan el título el 30 de mayo. No obstante, el club londinense descarta repetir el modelo de la ventana de fichajes del verano de 2025: entonces invirtió 267 millones de libras (363 millones de dólares) en ocho refuerzos y solo ingresó 10 millones, lo que impulsó un giro hacia la sostenibilidad.