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¿Quién se marcha del Arsenal? Los Gunners planean ventas este verano tras gastar 267 millones de libras en 2025, y Mikel Arteta se prepara para actuar
Equilibrar las cuentas tras un gasto sin precedentes
Según Sky Sports, el Arsenal goza de una sólida situación financiera tras clasificarse para la final de la Liga de Campeones al vencer 1-0 al Atlético de Madrid. Este resultado ha elevado sus ingresos en premios de la UEFA esta temporada a 122 millones de libras (166 millones de dólares), que podrían convertirse en 132 millones si ganan el título el 30 de mayo. No obstante, el club londinense descarta repetir el modelo de la ventana de fichajes del verano de 2025: entonces invirtió 267 millones de libras (363 millones de dólares) en ocho refuerzos y solo ingresó 10 millones, lo que impulsó un giro hacia la sostenibilidad.
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Grandes figuras se enfrentan a posibles salidas
Aunque el club no está obligado a vender antes de comprar, prepara la salida de varias estrellas veteranas. Ben White, Leandro Trossard y Gabriel Martinelli podrían marcharse mientras Arteta renueva la plantilla. También se valora traspasar a los canteranos Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri, lo que reportaría un “beneficio neto”. Ya es oficial la salida de Jakub Kiwior, tras la activación por parte del Oporto de una cláusula de 19 millones de libras (26 millones de dólares), lo que allana el camino para que Piero Hincapié se incorpore por 45 millones de libras (61 millones de dólares).
Búsqueda de refuerzos para el equipo de élite
Aunque las salidas acaparan la atención, el Arsenal quiere reforzar ataque, centro del campo y laterales. Sigue a Khvicha Kvaratskhelia, del PSG, y a Anthony Gordon, del Newcastle. También interesa Julián Álvarez, del Atlético. Andrea Berta conoce su calidad, pero la operación no será fácil ni barata. El Atlético no quiere vender y podría pedir unos 130 millones de libras (177 millones de dólares), mientras que Barcelona y PSG también siguen la situación.
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¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
Mientras el Arsenal busca ganar la Premier League y la final de la Liga de Campeones, su poder financiero crece. La próxima renovación de la plantilla en verano será clave para financiar la evolución del equipo de Arteta y mantener el dominio nacional y el éxito europeo.