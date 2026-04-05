Un reportaje periodístico publicado este domingo se hace eco de un conflicto especial entre Marruecos y España, antes de la celebración conjunta de la Copa del Mundo de 2030 con Portugal.

El diario español «AS» publicó un extenso reportaje sobre la situación de Marruecos, a pocos años de la celebración del Mundial, señalando la existencia de un conflicto con España en varios frentes.

En el reportaje, el periódico aludió a la existencia de algunas crisis en Marruecos, sin aportar pruebas reales al respecto, y destacó la influencia de Marruecos en la FIFA y la posibilidad de que esto influya en algunas decisiones.

A continuación, les presentamos lo publicado por el diario «As», que, por supuesto, se posiciona a favor de España y lanza algunas acusaciones contra Marruecos sin aportar pruebas reales al respecto. He aquí el texto del reportaje: