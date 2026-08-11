Enzo Maresca ha comenzado este verano a descubrir la respuesta a la pregunta más difícil: ¿cómo se puede suceder a uno de los más grandes entrenadores en la historia del fútbol?

Maresca asumió la tarea de dirigir al Manchester City como sucesor del español Pep Guardiola, en un regreso al club en el que ya había trabajado como asistente de Guardiola durante la histórica temporada 2022-2023, cuando el equipo se coronó con el triplete.

Guardiola había abandonado el Manchester City al final de la temporada pasada, después de haber conducido al equipo a conquistar 17 títulos importantes, entre ellos seis títulos de la Premier League, además del título de la Liga de Campeones de Europa.

Y con la cercanía del final de la primera pretemporada que dirige como entrenador del equipo, Maresca se sentó con cinco periodistas británicos que acompañan a la expedición del Manchester City en la capital surcoreana, Seúl, para hablar de los desafíos que le esperan en la próxima etapa.