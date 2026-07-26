«Quién sabe qué pasará en el futuro»: Erling Haaland responde a la petición de Tom Holland de fichar por el Tottenham, mientras Spider-Man actúa como agente secreto

Los mundos de Hollywood y la Premier League se cruzaron cuando Tom Holland, famoso por interpretar a Spider-Man y seguidor del Tottenham, intentó ser agente de fútbol. En 2021, durante el Gran Premio de Mónaco, contactó con Erling Haaland, entonces la gran promesa del fútbol tras marcar 41 goles con el Borussia Dortmund.

Haaland lo explicó en su canal de YouTube: no ignoró a la estrella de cine a propósito, simplemente no sabía quién era Holland.

«Es el tipo de Spider-Man, y yo no veo Spider-Man», explicó Haaland, quien también detalló el mensaje recibido.

El mensaje decía: «Hola, amigo, te acabo de ver en Mónaco. Si te apetece tomarte una copa o algo así, avísame. Y, por favor, ven a jugar con los Spurs».



